Torneo Federal A: San Martín recibe a Huracán Las Heras y FADEP visita a Juventud Unida

La fecha 14 del Torneo Federal A tendrá una fuerte presencia mendocina con dos compromisos importantes para los equipos de la provincia. Por un lado, FADEP visitará a Juventud Unida Universitario de San Luis buscando seguir sumando para consolidarse en la tabla. Por el otro, San Martín y Huracán Las Heras protagonizarán un atractivo duelo mendocino en el Este provincial con la necesidad compartida de no perder terreno en la lucha por la clasificación.
Ahora tendrá una prueba compleja en San Luis frente a un rival que también necesita puntos para sostener sus aspiraciones. El encuentro se disputará este sábado 20 de junio desde las 15 horas y contará con el arbitraje de César Antonio Ceballo, acompañado por Emanuel José Serale, Cristian Thomas Pasquettin y Santiago Schmoll.
Para el equipo mendocino será una buena oportunidad para ratificar el crecimiento mostrado en las últimas fechas y continuar afianzándose dentro del campeonato.
San Martín y Huracán Las Heras animan el duelo mendocino de la fecha
Huracán Las Heras llega fortalecido luego de vencer por 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto en condición de local, una victoria que le permitió recuperar confianza y mantenerse cerca de los puestos de protagonismo. Del otro lado estará San Martín, que viene de cumplir con su fecha libre y aprovechará el descanso para intentar volver a la competencia con energías renovadas.
Ninguno de los dos puede permitirse ceder demasiado terreno en una zona que se presenta muy ajustada y donde cada punto empieza a tener un valor importante a medida que avanza la temporada.
Árbitros y programación de los mendocinos
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Sábado 20 de junio
15.00
San Luis
Árbitro: César Antonio Ceballo
Asistentes: Emanuel José Serale y Cristian Thomas Pasquettin
Cuarto árbitro: Santiago Schmoll
San Martín vs Huracán Las Heras
Sábado 20 de junio
20.30
Este mendocino
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistentes: Joaquín Badano y Leonel Matías Suárez
Cuarto árbitro: Pablo Alberto Ramírez
Lo que se viene para los mendocino en el Torneo Federal A