Torneo Federal A: San Martín recibe a Huracán Las Heras y FADEP visita a Juventud Unida

La fecha 14 del Torneo Federal A tendrá una fuerte presencia mendocina con dos compromisos importantes para los equipos de la provincia. Por un lado, FADEP visitará a Juventud Unida Universitario de San Luis buscando seguir sumando para consolidarse en la tabla. Por el otro, San Martín y Huracán Las Heras protagonizarán un atractivo duelo mendocino en el Este provincial con la necesidad compartida de no perder terreno en la lucha por la clasificación.

FADEP visitará a Juventud Unida Universitario este sábado desde las 15 con el objetivo de extender su buen momento. El conjunto mendocino llega con buenas sensaciones luego del empate 2 a 2 ante Argentino de Monte Maíz en condición de local, un resultado que le permitió seguir sumando y mantenerse competitivo dentro de una zona extremadamente pareja.

Ahora tendrá una prueba compleja en San Luis frente a un rival que también necesita puntos para sostener sus aspiraciones. El encuentro se disputará este sábado 20 de junio desde las 15 horas y contará con el arbitraje de César Antonio Ceballo , acompañado por Emanuel José Serale , Cristian Thomas Pasquettin y Santiago Schmoll .

Para el equipo mendocino será una buena oportunidad para ratificar el crecimiento mostrado en las últimas fechas y continuar afianzándose dentro del campeonato.

San Martín y Huracán Las Heras animan el duelo mendocino de la fecha

El Chacarero y el Globo se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en un partido clave para las aspiraciones de ambos. El encuentro aparece como uno de los más atractivos de la jornada dentro de la Zona 3 del Federal A, ya que pondrá cara a cara a dos equipos con objetivos similares y con la necesidad de seguir sumando.

Huracán Las Heras llega fortalecido luego de vencer por 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto en condición de local, una victoria que le permitió recuperar confianza y mantenerse cerca de los puestos de protagonismo. Del otro lado estará San Martín, que viene de cumplir con su fecha libre y aprovechará el descanso para intentar volver a la competencia con energías renovadas.

Ninguno de los dos puede permitirse ceder demasiado terreno en una zona que se presenta muy ajustada y donde cada punto empieza a tener un valor importante a medida que avanza la temporada.

Árbitros y programación de los mendocinos

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Sábado 20 de junio

15.00

San Luis

Árbitro: César Antonio Ceballo

Asistentes: Emanuel José Serale y Cristian Thomas Pasquettin

y Cuarto árbitro: Santiago Schmoll

San Martín vs Huracán Las Heras

Sábado 20 de junio

20.30

Este mendocino

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistentes: Joaquín Badano y Leonel Matías Suárez

y Cuarto árbitro: Pablo Alberto Ramírez

Lo que se viene para los mendocino en el Torneo Federal A

Fecha 15

Costa Brava (La Pampa) vs. San Martín.

Fundación vs. Cipolletti (Río Negro).

Huracán Las Heras: fecha libre.