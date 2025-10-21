21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
se tiene fe

Omar Asad vuelve a Godoy Cruz: sus números como DT y el desafío de salvar al Tomba del descenso

El Turco Asad regresa a Godoy Cruz tras más de una década. Repasá sus estadísticas pasadas y el reto que tendrá para mantener al club en Primera.

El Turco Asad dirigió al Tomba en 2010 y 2012: su balance muestra luces y sombras.

El Turco Asad dirigió al Tomba en 2010 y 2012: su balance muestra luces y sombras.

Por Sitio Andino Deportes

El regreso de Omar Asad a Godoy Cruz genera ilusión y también expectativa en Mendoza. El Turco, quien tendrá a David Ramírez, Juan Calabrese y Juan Escalante en su cuerpo técnico, firmará contrato hasta diciembre de 2026 con el objetivo inmediato de sacar al Tomba de la complicada zona de descenso.

Lee además
Ribonetto se fue de Godoy Cruz.
Primera División

Fin al ciclo Ribonetto en Godoy Cruz: quién lo remplazará y qué necesita para salvarse
El Tomba perdió en la Fortaleza y su permanencia en Primera está cada vez más en riesgo (Foto: Prensa GC).
sacando cuentas

Godoy Cruz en rojo y al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para salvarse

Un primer ciclo exitoso con clasificación histórica del Tomba

En su primera etapa (2010), Asad dirigió 38 partidos, con 18 triunfos, 12 empates y solo 8 derrotas, alcanzando un 57,89% de efectividad.

El equipo anotó 60 goles y recibió 39, logrando 66 puntos y clasificando por primera vez en la historia del club a la Copa Libertadores. Fue un ciclo que marcó un antes y un después en la identidad del Tomba, al transformar la pelea por el descenso en protagonismo en torneos internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/1980382199854829939&partner=&hide_thread=false

Un segundo ciclo en el Tomba con bajo rendimiento

El regreso en 2012 fue mucho más difícil: 24 partidos dirigidos, con apenas 6 victorias, 5 empates y 13 derrotas, lo que dejó una efectividad de 31,94%.

El equipo convirtió 16 goles y recibió 33, acumulando solo 23 puntos. A nivel global, su balance en el Tomba quedó en 62 partidos, 24 ganados, 17 empatados y 21 perdidos, con 47,80% de efectividad.

El desafío actual de Asad en Godoy Cruz

Hoy, Asad hereda un equipo en crisis de resultados y en plena lucha por la permanencia. Él mismo reconoció que el reto no le asusta: “Me encantan estos desafíos, las cosas bravas. Vamos a meterle y dejar al Tomba en Primera”. El club confía en que su mística y experiencia puedan repetir lo vivido en 2010, aunque el contexto sea mucho más adverso.

El Turco sabe que el margen de error es mínimo: cada partido será una final y la misión es clara, salvar a Godoy Cruz del descenso y devolverle competitividad a un plantel golpeado en lo anímico.

Temas
Seguí leyendo

Dura derrota del Tomba ante Lanús por 2 a 0 y el descenso en la tabla anual no le da tregua

Godoy Cruz en crisis: un triunfo en 6 meses, el peso del descenso y cuántos puntos necesita para salvarse

Cuándo y contra quién se miden Independiente Rivadavia y Godoy Cruz la próxima fecha del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

Independiente Rivadavia busca la hazaña ante River: el partido que puede cambiar su historia

"Lionel Messi va a ir al Mundial": la firme predicción que salió a la luz en medio de las dudas

UEFA Champions League hoy: todos los partidos del martes 21 de octubre y dónde verlos en vivo

LO QUE SE LEE AHORA
El argentino Franco Colapinto desobedeció una instrucción en Austin y ahora afronta una reunión clave con Alpine.
automovilismo

Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

Las Más Leídas

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Te Puede Interesar

¿Retenciones cómo garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta.
Rescate económico

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Por Marcelo López Álvarez
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino.
Boletín Oficial

Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino por el operativo

Por Florencia Martinez del Rio