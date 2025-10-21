Omar Asad vuelve a Godoy Cruz: sus números como DT y el desafío de salvar al Tomba del descenso

El Turco Asad dirigió al Tomba en 2010 y 2012: su balance muestra luces y sombras.

El regreso de Omar Asad a Godoy Cruz genera ilusión y también expectativa en Mendoza. El Turco , quien tendrá a David Ramírez, Juan Calabrese y Juan Escalante en su cuerpo técnico, firmará contrato hasta diciembre de 2026 con el objetivo inmediato de sacar al Tomba de la complicada zona de descenso .

Sus antecedentes estadísticos son el mejor termómetro para proyectar lo que viene , en un momento donde las papas queman.

En su primera etapa (2010), Asad dirigió 38 partidos , con 18 triunfos, 12 empates y solo 8 derrotas , alcanzando un 57,89% de efectividad .

El equipo anotó 60 goles y recibió 39 , logrando 66 puntos y clasificando por primera vez en la historia del club a la Copa Libertadores . Fue un ciclo que marcó un antes y un después en la identidad del Tomba, al transformar la pelea por el descenso en protagonismo en torneos internacionales.

Omar Asad llegará mañana a Mendoza para convertirse en nuevo DT de #GodoyCruz



Su cuerpo técnico estará conformado por: David Ramirez y Juan Calabrese (ayudantes de campo) y Juan Escalante (preparador físico) pic.twitter.com/OM9y96flVU — La Página Bodeguera (@bodegue) October 20, 2025

Un segundo ciclo en el Tomba con bajo rendimiento

El regreso en 2012 fue mucho más difícil: 24 partidos dirigidos, con apenas 6 victorias, 5 empates y 13 derrotas, lo que dejó una efectividad de 31,94%.

El equipo convirtió 16 goles y recibió 33, acumulando solo 23 puntos. A nivel global, su balance en el Tomba quedó en 62 partidos, 24 ganados, 17 empatados y 21 perdidos, con 47,80% de efectividad.

El desafío actual de Asad en Godoy Cruz

Hoy, Asad hereda un equipo en crisis de resultados y en plena lucha por la permanencia. Él mismo reconoció que el reto no le asusta: “Me encantan estos desafíos, las cosas bravas. Vamos a meterle y dejar al Tomba en Primera”. El club confía en que su mística y experiencia puedan repetir lo vivido en 2010, aunque el contexto sea mucho más adverso.

El Turco sabe que el margen de error es mínimo: cada partido será una final y la misión es clara, salvar a Godoy Cruz del descenso y devolverle competitividad a un plantel golpeado en lo anímico.