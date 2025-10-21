Omar Asad vuelve a Godoy Cruz: sus números como DT y el desafío de salvar al Tomba del descenso

El regreso de Omar Asad a Godoy Cruz genera ilusión y también expectativa en Mendoza. El Turco, quien tendrá a David Ramírez, Juan Calabrese y Juan Escalante en su cuerpo técnico, firmará contrato hasta diciembre de 2026 con el objetivo inmediato de sacar al Tomba de la complicada zona de descenso.
Un primer ciclo exitoso con clasificación histórica del Tomba
En su primera etapa (2010), Asad dirigió 38 partidos, con 18 triunfos, 12 empates y solo 8 derrotas, alcanzando un 57,89% de efectividad.
El equipo anotó 60 goles y recibió 39, logrando 66 puntos y clasificando por primera vez en la historia del club a la Copa Libertadores. Fue un ciclo que marcó un antes y un después en la identidad del Tomba, al transformar la pelea por el descenso en protagonismo en torneos internacionales.
El regreso en 2012 fue mucho más difícil: 24 partidos dirigidos, con apenas 6 victorias, 5 empates y 13 derrotas, lo que dejó una efectividad de 31,94%.
El equipo convirtió 16 goles y recibió 33, acumulando solo 23 puntos. A nivel global, su balance en el Tomba quedó en 62 partidos, 24 ganados, 17 empatados y 21 perdidos, con 47,80% de efectividad.
El desafío actual de Asad en Godoy Cruz
Hoy, Asad hereda un equipo en crisis de resultados y en plena lucha por la permanencia. Él mismo reconoció que el reto no le asusta: “Me encantan estos desafíos, las cosas bravas. Vamos a meterle y dejar al Tomba en Primera”. El club confía en que su mística y experiencia puedan repetir lo vivido en 2010, aunque el contexto sea mucho más adverso.
El Turco sabe que el margen de error es mínimo: cada partido será una final y la misión es clara, salvar a Godoy Cruz del descenso y devolverle competitividad a un plantel golpeado en lo anímico.