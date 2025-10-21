21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
no puede perder tiempo

Omar Asad asumió en Godoy Cruz: el Turco ya dirigió su primera práctica en Coquimbito

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba arrancó con una nueva era del DT Omar Asad. Mirá las novedades del Expreso.

El Tomba se tiene fe.

El Tomba se tiene fe.

 Por Martín Sebastián Colucci

Este martes, Godoy Cruz oficializó la salida de Walter Ribonetto y confirmó a Omar Asad como nuevo entrenador del primer equipo. El “Turco”, histórico del club, no perdió tiempo: ya dirigió su primera práctica en el predio de Coquimbito y comenzó a preparar al equipo para su debut en la fecha 14 del Clausura.

La salida de Ribonetto y la llegada de Omar Asad

“El Club Godoy Cruz comunica que Walter Ribonetto dejó de ser el Director Técnico del primer equipo. Agradecemos a Tino y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo”, publicó la institución en sus redes sociales.

Lee además
El Turco Asad dirigió al Tomba en 2010 y 2012: su balance muestra luces y sombras.
se tiene fe

Omar Asad vuelve a Godoy Cruz: sus números como DT y el desafío de salvar al Tomba del descenso
Ribonetto se fue de Godoy Cruz.
Primera División

Fin al ciclo Ribonetto en Godoy Cruz: quién lo remplazará y qué necesita para salvarse

Casi al mismo tiempo, llegó el anuncio esperado: ¡Bienvenido, Turco! Omar Asad es el nuevo técnico de Godoy Cruz”. El DT inició su tercer ciclo en el Expreso con el respaldo de la dirigencia y acompañado de un cuerpo técnico con fuerte identidad tombina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1980651611539063098&partner=&hide_thread=false

El cuerpo técnico confirmado en el Tomba

El staff que acompañará a Asad está compuesto por exfutbolistas de la casa y profesionales ya vinculados a la institución:

  • David Ramírez (AC)

  • Juan Calabrese (AC)

  • David Fernández (AC)

  • Osvaldo Miranda (AC)

  • Juan Escalante (PF)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1980667854514257960&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para Godoy Cruz

El debut oficial del nuevo cuerpo técnico será en la fecha 14 del Torneo Clausura, cuando Godoy Cruz reciba a San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, el primer fin de semana de noviembre.

La misión no es sencilla: levantar el nivel de un equipo que no atraviesa su mejor momento en la tabla y asecha el descenso. Asad, fiel a su estilo, ya prometió entrega y compromiso: “Vamos a dejar al Tomba en Primera”.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz en rojo y al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para salvarse

Dura derrota del Tomba ante Lanús por 2 a 0 y el descenso en la tabla anual no le da tregua

Godoy Cruz en crisis: un triunfo en 6 meses, el peso del descenso y cuántos puntos necesita para salvarse

Cuándo y contra quién se miden Independiente Rivadavia y Godoy Cruz la próxima fecha del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League: calendario confirmado y rivales de Argentina

Franco Colapinto se ilusiona en México: la sanción a Carlos Sainz podría darle ventaja clave en la grilla

LO QUE SE LEE AHORA
El argentino Franco Colapinto desobedeció una instrucción en Austin y ahora afronta una reunión clave con Alpine.
automovilismo

Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Por Natalia Mantineo
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos
decisión

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos

Por Sitio Andino Política