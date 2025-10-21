Omar Asad asumió en Godoy Cruz: el Turco ya dirigió su primera práctica en Coquimbito

Este martes, Godoy Cruz oficializó la salida de Walter Ribonetto y confirmó a Omar Asad como nuevo entrenador del primer equipo. El “Turco”, histórico del club, no perdió tiempo: ya dirigió su primera práctica en el predio de Coquimbito y comenzó a preparar al equipo para su debut en la fecha 14 del Clausura.
La salida de Ribonetto y la llegada de Omar Asad
“El Club Godoy Cruz comunica que Walter Ribonetto dejó de ser el Director Técnico del primer equipo. Agradecemos a Tino y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo”, publicó la institución en sus redes sociales.
Casi al mismo tiempo, llegó el anuncio esperado:“¡Bienvenido, Turco! Omar Asad es el nuevo técnico de Godoy Cruz”. El DT inició su tercer ciclo en el Expreso con el respaldo de la dirigencia y acompañado de un cuerpo técnico con fuerte identidad tombina.
El debut oficial del nuevo cuerpo técnico será en la fecha 14 del Torneo Clausura, cuando Godoy Cruz reciba a San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, el primer fin de semana de noviembre.
La misión no es sencilla: levantar el nivel de un equipo que no atraviesa su mejor momento en la tabla y asecha el descenso. Asad, fiel a su estilo, ya prometió entrega y compromiso: “Vamos a dejar al Tomba en Primera”.