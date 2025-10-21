Omar Asad asumió en Godoy Cruz: el Turco ya dirigió su primera práctica en Coquimbito

Este martes, Godoy Cruz oficializó la salida de Walter Ribonetto y confirmó a Omar Asad como nuevo entrenador del primer equipo. El “Turco”, histórico del club, no perdió tiempo: ya dirigió su primera práctica en el predio de Coquimbito y comenzó a preparar al equipo para su debut en la fecha 14 del Clausura.

“El Club Godoy Cruz comunica que Walter Ribonetto dejó de ser el Director Técnico del primer equipo. Agradecemos a Tino y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo”, publicó la institución en sus redes sociales.

Casi al mismo tiempo, llegó el anuncio esperado : “ ¡Bienvenido, Turco! Omar Asad es el nuevo técnico de Godoy Cruz” . El DT inició su tercer ciclo en el Expreso con el respaldo de la dirigencia y acompañado de un cuerpo técnico con fuerte identidad tombina.

El staff que acompañará a Asad está compuesto por exfutbolistas de la casa y profesionales ya vinculados a la institución:

David Ramírez (AC)

Juan Calabrese (AC)

David Fernández (AC)

Osvaldo Miranda (AC)

Juan Escalante (PF)

Lo que viene para Godoy Cruz

El debut oficial del nuevo cuerpo técnico será en la fecha 14 del Torneo Clausura, cuando Godoy Cruz reciba a San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, el primer fin de semana de noviembre.

La misión no es sencilla: levantar el nivel de un equipo que no atraviesa su mejor momento en la tabla y asecha el descenso. Asad, fiel a su estilo, ya prometió entrega y compromiso: “Vamos a dejar al Tomba en Primera”.