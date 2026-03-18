Octavos de la Champions League 2026: resultados, clasificados y los cruces que definen los cuartos

La Champions League define a los últimos clasificados a cuartos con series abiertas y otras ya resueltas.

Los octavos de final de la Champions League 2026 empiezan a cerrarse con un escenario claro: Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa ya están en cuartos , mientras que este miércoles se disputan los partidos decisivos que completarán el cuadro de los ocho mejores de Europa.

La fase eliminatoria dejó una mezcla de series liquidadas y otras completamente abiertas, con resultados de alto impacto que marcaron el rumbo desde la ida. El golpe más fuerte lo dio el Bayern Múnich , que prácticamente sentenció su cruce con un 6-1 sobre Atalanta en Italia. En esa misma línea, el Real Madrid sacó ventaja ante Manchester City con un 3-0 en la ida y luego confirmó la clasificación en Inglaterra.

Champions League: Real Madrid goleó al City y así quedó el resumen de la jornada

Champions League a puro fuego: se definen los cuartos con duelos explosivos

También el Paris Saint-Germain impuso condiciones desde el arranque con un 5-2 ante Chelsea , que terminó de cerrar con autoridad en la vuelta.

Los primeros cruces de vuelta confirmaron a varios candidatos. El Real Madrid volvió a eliminar al Manchester City y se metió entre los ocho mejores con un global de 5-1 . El PSG no dejó dudas frente al Chelsea y avanzó con un 8-2 global , mientras que el Arsenal resolvió su serie con un 3-1 ante Bayer Leverkusen .

Así van quedando los cuartos de final de la Champions League: Real Madrid eliminó al Manchester City y enfrentará muy seguramente al Bayern Munich PSG eliminó al Chelsea y enfrentará al ganador del Liverpool - Galatasaray DEFINIDO Arsenal vs. Sporting de Lisboa… pic.twitter.com/BeYLpxYjxw

La gran historia la escribió el Sporting Lisboa, que tras caer 3-0 en la ida goleó 5-0 en la vuelta y logró una de las remontadas más impactantes de los octavos.

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Partidos de vuelta de Champions: los cruces que faltan definirse

La definición se completa este miércoles con cuatro series abiertas. El Barcelona vs. Newcastle (1-1 en la ida) aparece como uno de los duelos más parejos. En Inglaterra, el Liverpool buscará revertir el 0-1 ante Galatasaray, mientras que el Atlético de Madrid, tras el 5-2 en la ida, intentará sostener la ventaja ante el Tottenham.

En Alemania, el Bayern Múnich llega con amplia diferencia tras el 6-1 y es el gran favorito ante Atalanta.

Preguntas y respuestas clave sobre los octavos de Champions League 2026

Qué equipos ya están en cuartos de la Champions League 2026

Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa ya clasificaron a los cuartos de final.

Qué partidos definen los octavos de final

Se juegan Barcelona vs. Newcastle, Liverpool vs. Galatasaray, Tottenham vs. Atlético de Madrid y Bayern Munich vs. Atalanta.

Cuál fue la serie más impactante

La remontada del Sporting Lisboa, que pasó de perder 3-0 a ganar 5-0.

Qué equipo sacó mayor diferencia en la ida

El Bayern Múnich, con un 6-1 ante Atalanta.

Cuándo se completan los clasificados a cuartos

El miércoles 18 de marzo de 2026 se definen todos los cruces.