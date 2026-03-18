Octavos de la Champions League 2026: resultados, clasificados y los cruces que definen los cuartos

Los octavos de final de la Champions League 2026 empiezan a cerrarse con un escenario claro: Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa ya están en cuartos, mientras que este miércoles se disputan los partidos decisivos que completarán el cuadro de los ocho mejores de Europa.
La fase eliminatoria dejó una mezcla de series liquidadas y otras completamente abiertas, con resultados de alto impacto que marcaron el rumbo desde la ida. El golpe más fuerte lo dio el Bayern Múnich, que prácticamente sentenció su cruce con un 6-1 sobre Atalanta en Italia. En esa misma línea, el Real Madrid sacó ventaja ante Manchester City con un 3-0 en la ida y luego confirmó la clasificación en Inglaterra.
Resultados de la Champions League: quiénes ya avanzaron a cuartos
Los primeros cruces de vuelta confirmaron a varios candidatos. El Real Madrid volvió a eliminar al Manchester City y se metió entre los ocho mejores con un global de 5-1. El PSG no dejó dudas frente al Chelsea y avanzó con un 8-2 global, mientras que el Arsenal resolvió su serie con un 3-1 ante Bayer Leverkusen.
La gran historia la escribió el Sporting Lisboa, que tras caer 3-0 en la ida goleó 5-0 en la vuelta y logró una de las remontadas más impactantes de los octavos.
Embed
Partidos de vuelta de Champions: los cruces que faltan definirse
La definición se completa este miércoles con cuatro series abiertas. El Barcelona vs. Newcastle (1-1 en la ida) aparece como uno de los duelos más parejos. En Inglaterra, el Liverpool buscará revertir el 0-1 ante Galatasaray, mientras que el Atlético de Madrid, tras el 5-2 en la ida, intentará sostener la ventaja ante el Tottenham.
En Alemania, el Bayern Múnich llega con amplia diferencia tras el 6-1 y es el gran favorito ante Atalanta.
Preguntas y respuestas clave sobre los octavos de Champions League 2026
Qué equipos ya están en cuartos de la Champions League 2026
Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa ya clasificaron a los cuartos de final.
Qué partidos definen los octavos de final
Se juegan Barcelona vs. Newcastle, Liverpool vs. Galatasaray, Tottenham vs. Atlético de Madrid y Bayern Munich vs. Atalanta.
Cuál fue la serie más impactante
La remontada del Sporting Lisboa, que pasó de perder 3-0 a ganar 5-0.
Qué equipo sacó mayor diferencia en la ida
El Bayern Múnich, con un 6-1 ante Atalanta.
Cuándo se completan los clasificados a cuartos
El miércoles 18 de marzo de 2026 se definen todos los cruces.