18 de marzo de 2026
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Champions League

Octavos de la Champions League 2026: resultados, clasificados y los cruces que definen los cuartos

La exigente Champions League continúa su acción tras la disputa de una jornada más donde se destacó el triunfo del Real Madrid. Mirá lo que se viene.

La Champions League define a los últimos clasificados a cuartos con series abiertas y otras ya resueltas.

La Champions League define a los últimos clasificados a cuartos con series abiertas y otras ya resueltas.

Por Sitio Andino Deportes

Los octavos de final de la Champions League 2026 empiezan a cerrarse con un escenario claro: Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa ya están en cuartos, mientras que este miércoles se disputan los partidos decisivos que completarán el cuadro de los ocho mejores de Europa.

La fase eliminatoria dejó una mezcla de series liquidadas y otras completamente abiertas, con resultados de alto impacto que marcaron el rumbo desde la ida. El golpe más fuerte lo dio el Bayern Múnich, que prácticamente sentenció su cruce con un 6-1 sobre Atalanta en Italia. En esa misma línea, el Real Madrid sacó ventaja ante Manchester City con un 3-0 en la ida y luego confirmó la clasificación en Inglaterra.

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También el Paris Saint-Germain impuso condiciones desde el arranque con un 5-2 ante Chelsea, que terminó de cerrar con autoridad en la vuelta.

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Resultados de la Champions League: quiénes ya avanzaron a cuartos

Los primeros cruces de vuelta confirmaron a varios candidatos. El Real Madrid volvió a eliminar al Manchester City y se metió entre los ocho mejores con un global de 5-1. El PSG no dejó dudas frente al Chelsea y avanzó con un 8-2 global, mientras que el Arsenal resolvió su serie con un 3-1 ante Bayer Leverkusen.

La gran historia la escribió el Sporting Lisboa, que tras caer 3-0 en la ida goleó 5-0 en la vuelta y logró una de las remontadas más impactantes de los octavos.

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Partidos de vuelta de Champions: los cruces que faltan definirse

La definición se completa este miércoles con cuatro series abiertas. El Barcelona vs. Newcastle (1-1 en la ida) aparece como uno de los duelos más parejos. En Inglaterra, el Liverpool buscará revertir el 0-1 ante Galatasaray, mientras que el Atlético de Madrid, tras el 5-2 en la ida, intentará sostener la ventaja ante el Tottenham.

En Alemania, el Bayern Múnich llega con amplia diferencia tras el 6-1 y es el gran favorito ante Atalanta.

Preguntas y respuestas clave sobre los octavos de Champions League 2026

Qué equipos ya están en cuartos de la Champions League 2026

Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa ya clasificaron a los cuartos de final.

Qué partidos definen los octavos de final

Se juegan Barcelona vs. Newcastle, Liverpool vs. Galatasaray, Tottenham vs. Atlético de Madrid y Bayern Munich vs. Atalanta.

Cuál fue la serie más impactante

La remontada del Sporting Lisboa, que pasó de perder 3-0 a ganar 5-0.

Qué equipo sacó mayor diferencia en la ida

El Bayern Múnich, con un 6-1 ante Atalanta.

Cuándo se completan los clasificados a cuartos

El miércoles 18 de marzo de 2026 se definen todos los cruces.

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