Champions League hoy: partidos, horarios y TV de los octavos de final

La Champions League entra en zona caliente con los partidos de vuelta de los octavos de final, donde varios gigantes de Europa buscan meterse entre los ocho mejores del torneo. Repasá lo que se viene en una gran jornada de Fútbol internacional.
Este martes se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Repasá lo que trae la gran jornada de Fútbol.
La Champions League entra en zona caliente con los partidos de vuelta de los octavos de final, donde varios gigantes de Europa buscan meterse entre los ocho mejores del torneo. Repasá lo que se viene en una gran jornada de Fútbol internacional.
Este martes habrá cuatro partidos clave, con series abiertas y otras prácticamente definidas.
Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt
14:45
Estádio José Alvalade
Fox Sports 2
El equipo noruego llega con una ventaja de 3-0 en el global y sueña con una histórica clasificación.
Arsenal vs Bayer Leverkusen
17:00
Emirates Stadium
ESPN 2
La serie está 1-1 y promete ser una de las más parejas.
El argentino Exequiel Palacios sería titular en el equipo alemán.
Manchester City vs Real Madrid
17:00
Etihad Stadium
ESPN
El Real Madrid goleó 3-0 en la ida y tiene todo a favor.
El City necesita una remontada épica en Inglaterra.
Chelsea vs PSG
17:00
Stamford Bridge
Fox Sports
El conjunto inglés ganó 5-2 en París y llega con amplia ventaja.
Enzo Fernández será titular en los Blues.
Arsenal vs Bayer Leverkusen (1-1)
Bayern Munich vs Atalanta (6-1)
Liverpool vs Galatasaray (0-1)
Tottenham vs Atlético de Madrid (2-5)
Barcelona vs Newcastle (1-1)
Chelsea vs PSG (5-2)
Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt (0-3)
Manchester City vs Real Madrid (0-3)
Se juegan cuatro partidos: Sporting vs Bodo/Glimt, Arsenal vs Leverkusen, Manchester City vs Real Madrid y Chelsea vs PSG.
El partido ante Manchester City comienza a las 17:00.
Se puede ver por ESPN y Fox Sports, según el partido.
Las series más abiertas son Arsenal vs Leverkusen y Barcelona vs Newcastle, ambas igualadas.