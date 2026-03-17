17 de marzo de 2026
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Champions League

Champions League hoy: partidos, horarios y TV de los octavos de final

Este martes se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Repasá lo que trae la gran jornada de Fútbol.

La Champions League entra en etapa decisiva con los partidos de vuelta de octavos.

La Champions League entra en etapa decisiva con los partidos de vuelta de octavos.

Por Sitio Andino Deportes

La Champions League entra en zona caliente con los partidos de vuelta de los octavos de final, donde varios gigantes de Europa buscan meterse entre los ocho mejores del torneo. Repasá lo que se viene en una gran jornada de Fútbol internacional.

Este martes habrá cuatro partidos clave, con series abiertas y otras prácticamente definidas.

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Los partidos de hoy: horarios y TV

Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt

14:45

Estádio José Alvalade

Fox Sports 2

El equipo noruego llega con una ventaja de 3-0 en el global y sueña con una histórica clasificación.

Arsenal vs Bayer Leverkusen

17:00

Emirates Stadium

ESPN 2

La serie está 1-1 y promete ser una de las más parejas.

El argentino Exequiel Palacios sería titular en el equipo alemán.

Manchester City vs Real Madrid

17:00

Etihad Stadium

ESPN

El Real Madrid goleó 3-0 en la ida y tiene todo a favor.

El City necesita una remontada épica en Inglaterra.

Chelsea vs PSG

17:00

Stamford Bridge

Fox Sports

El conjunto inglés ganó 5-2 en París y llega con amplia ventaja.

Enzo Fernández será titular en los Blues.

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Cómo están los cruces de octavos

  • Arsenal vs Bayer Leverkusen (1-1)

  • Bayern Munich vs Atalanta (6-1)

  • Liverpool vs Galatasaray (0-1)

  • Tottenham vs Atlético de Madrid (2-5)

  • Barcelona vs Newcastle (1-1)

  • Chelsea vs PSG (5-2)

  • Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt (0-3)

  • Manchester City vs Real Madrid (0-3)

Preguntas clave sobre la Champions League hoy

Qué partidos de Champions se juegan hoy

Se juegan cuatro partidos: Sporting vs Bodo/Glimt, Arsenal vs Leverkusen, Manchester City vs Real Madrid y Chelsea vs PSG.

A qué hora juega el Real Madrid

El partido ante Manchester City comienza a las 17:00.

Dónde ver la Champions League en vivo

Se puede ver por ESPN y Fox Sports, según el partido.

Qué partidos están más parejos

Las series más abiertas son Arsenal vs Leverkusen y Barcelona vs Newcastle, ambas igualadas.

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