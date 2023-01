Novak Djokovic se coronó en Australia y recuperó el Nº 1

Un año después de haber sido deportado de Australia por incumplir las reglas sanitarias (no se vacunó contra el Covid-19), Djokovic volvió al primer major de la temporada a lo grande, desquitándose de aquella pesadilla que no sólo lo expulsó de Oceanía sino que lo tuvo trastabillando durante varios meses de la temporada: pagó cara la inactividad cayendo en los cuartos de final de Dubai a fines de febrero, se despidió del número 1 (ante el ruso Daniil Medvedev) y no pudo ingresar en los Estados Unidos, perdiéndose los certámenes de Indian Wells, Miami, Cincinnati y el US Open (tampoco jugó en Montreal).