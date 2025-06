Ni Boca ni River: cuál es el otro equipo argentino que llamó a Cristiano Ronaldo

CR7 fue sorprendido por una inesperada pregunta de un periodista argentino durante una conferencia de prensa previa a la final de la Nations League entre Portugal y España. Le consultaron cómo sería compartir equipo con Lionel Messi en el próximo Mundial de Clubes, que comenzará el sábado 14 de junio . Fiel a su estilo, respondió con humor: “ Bueno, boludo, nunca se sabe… ”, dijo entre risas, antes de dejar una declaración que reavivó los rumores sobre su futuro: “ Le tengo mucho cariño a Argentina. Mi mujer es argentina, así que cómo no tener afecto. He recibido invitaciones desde Argentina para jugar el Mundial de Clubes .”

Pero entre las repercusiones, resurgió un episodio particular: el primer club argentino que alguna vez “se animó” a ofrecerle un lugar a Cristiano no fue uno de los grandes, sino Sacachispas, actualmente en la Primera B Metropolitana. En 2017, tras rumores sobre la posible salida de CR7 del Real Madrid, el club del Bajo Flores aprovechó su ascenso para hacerle una divertida propuesta desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), en un mensaje que mezclaba humor, oportunismo y puro estilo "Lila".

Embed Aunque @Cristiano estaba tentado porque nos íbamos a hacer cargo de pagarle todo en la AFIP, Sacachispas prefirió renovar con @edusantosdos — Sacachispas (@SacachispasOK) June 16, 2017

"Aunque @Cristiano estaba tentado porque nos íbamos a hacer cargo de pagarle todo en la AFIP, Sacachispas prefirió renovar con @edusantosdos", fue el mensaje que puso el equipo porteño para anunciar continuidad de Eduardo Dos Santos, quien fue la figura clave para el ascenso del Lila con sus 16 goles durante la temporada.

¿Irá o no al Inter de Miami?

Sobre el otro rumor que lo vincula con su llegada al equipo Rosa de Messi, el astro portugués señaló: “Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Ya tengo 40 años y nunca puedo decir: ‘de esta agua no beberé“. Pero lo veo muy difícil, ¿sabés?“.

También agregó su buena relación con el delantero rosarino. “Me gusta mucho Argentina, nunca fui pero quiero ir, tengo mucho cariño por los argentinos y tengo cariño también por Messi. Fuimos rivales durante muchos años, siempre me trató bien, con mucho respeto como yo a él”.

Fuente: TN.