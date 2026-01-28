28 de enero de 2026
Ni Boca ni el Rojo: la AFA dio a conocer la lista de socios de todos los clubes

El nuevo informe del fútbol argentino de la AFA reveló cambios impactantes en el ranking de socios. Un club del interior desplazó a los grandes.

Foto: Cristian Lozano
La AFA presentó este miércoles su esperado Informe de Clubes 2025, un documento técnico que busca transparentar la gestión de las entidades de Primera División. Entre los datos más destacados del relevamiento, se conoció la actualización de la masa societaria de cada institución, cifra que refleja el impacto social y el sentido de pertenencia nacional.

Según el informe oficial, River Plate se mantiene en la cima del podio con una diferencia abrumadora sobre sus competidores directos. El club de Núñez alcanzó los 352.712 socios, consolidándose como la institución deportiva con mayor respaldo popular en términos administrativos. En segundo lugar aparece Boca Juniors con 282.644 afiliados, manteniendo una brecha considerable respecto al líder, pero superando con amplitud al resto de los denominados "grandes" del fútbol argentino.

hinchada river
La sorpresa de Rosario Central en el Top 5 de la AFA

Uno de los datos que más llamó la atención de los analistas de la AFA fue el crecimiento de Rosario Central. El equipo santafesino logró ubicarse en el cuarto puesto del ranking general con 104.951 socios, logrando desplazar de esa posición de privilegio a Racing Club (102.707) y a San Lorenzo (89.717). Este hito posiciona al club de Arroyito como la institución con más socios fuera de Buenos Aires, ratificando su enorme peso social en el interior del país.

El ranking de los diez primeros lugares se completa con otros equipos de gran tradición: Independiente se mantiene firme en el tercer escalón con 165.262 socios, mientras que Newell’s Old Boys, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Huracán cierran el pelotón de los clubes más convocantes. El informe subraya que estos números son herramientas fundamentales para diseñar políticas federales y fortalecer la gestión de cada entidad.

hinchada Boca
El mapa societario de la Primera División

La brecha entre los clubes más poderosos y los de menor estructura se hace evidente en el cierre del listado. Mientras que los gigantes superan los seis dígitos, otras instituciones transitan realidades muy distintas en cuanto a su masa societaria:

  • River Plate 352.712
  • Boca Juniors 282.644
  • Independiente 165.262
  • Rosario Central 104.951
  • Racing 102.707
  • San Lorenzo 89.717
  • Newell’s 84.759
  • Vélez Sársfield 79.083
  • Talleres 70.582
  • Huracán 68.755
  • Belgrano 67.318
  • Estudiantes de La Plata 55.871
  • Lanús 36.206
  • Gimnasia La Plata 35.389
  • Instituto de Córdoba 29.156
  • Atlético Tucumán 27.956
  • Unión de Santa Fe 22.774
  • Argentinos Juniors 20.069
  • Independiente Rivadavia 18.926
  • Banfield 16.803
  • Sarmiento 9.340
  • Tigre 9.181
  • Platense 9.132
  • Defensa y Justicia 7.400
  • Central Córdoba 6.567
  • Aldosivi 5.604
  • Barracas Central 3.107
  • Deportivo Riestra 1.007

Los datos cuantitativos no solo sirven para la estadística, sino que demuestran el rol formativo y social que cumplen estas instituciones en sus comunidades. Con River a la vanguardia y el avance imparable de los clubes del interior, el mapa del fútbol argentino sigue reconfigurando sus liderazgos populares.

