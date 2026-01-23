23 de enero de 2026
Se encarece el fútbol: cuánto costarán las entradas populares en el Torneo Apertura 2026

La AFA confirmó una suba promedio del 33% en los valores de las entradas generales del fútbol nacional. Mirá lo que saldrá ir a ver a tu equipo.

Ir a la cancha será más caro en 2026: la AFA oficializó nuevos valores para todas las categorías. 

Por Sitio Andino Deportes

Ir a la cancha será más caro en 2026 y el fútbol lo siente. A pocos días del inicio del Torneo Apertura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó un nuevo esquema de precios para las entradas populares, que comenzará a regir desde la primera fecha de la temporada.

La actualización fue definida tras la última reunión del Comité Ejecutivo y representa un incremento promedio del 33% en relación a los valores establecidos en octubre pasado, impactando de lleno en el bolsillo de los hinchas de todas las categorías.

Por su parte, los menores también sufrieron el ajuste: el ingreso pasó de $7.500 a $10.000, consolidando un esquema que eleva el costo familiar de asistir a los estadios.

El impacto del aumento en el ascenso

Las categorías del ascenso no quedaron al margen del reajuste. En la Primera Nacional, la entrada general subió de $24.000 a $32.000, mientras que en la Primera B el valor escaló de $20.000 a $27.000.

En tanto, la Primera C y el Fútbol Femenino unificaron sus precios en $24.000, cuando hasta hace pocos meses el valor era de $18.000. El Futsal, por su parte, también actualizó su tarifa: la general pasó de $11.000 a $15.000.

La explicación de la AFA y el impacto en los hinchas

Desde la casa madre del fútbol argentino explicaron que los aumentos responden a los crecientes costos operativos y logísticos que enfrentan los clubes para la organización de cada partido, en un contexto económico complejo.

Con este nuevo cuadro tarifario, el acceso al espectáculo se vuelve cada vez más exigente para el hincha, que deberá hacer un mayor esfuerzo para acompañar a su equipo en las tribunas durante un 2026 que arranca con precios récord en todo el país.

