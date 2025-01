Nadia Podoroska al descubierto y como nunca antes la viste

El desgaste mental y la decisión de cortar la temporada:

Podoroska explicó que, el año pasado, perdió el disfrute en la cancha y se sintió estancada. "Perdí como 7 primeras rondas y desde ahí me surgió una necesidad de ganar y eso es de lo peor que te puede pasar, porque solo quería ganar sin pensar en qué hacía dentro de la cancha", comentó. Este círculo vicioso la llevó a cortar su temporada antes de lo previsto. "Preferí no jugar la Billie Jean King Cup, mentalmente no me sentía preparada", reconoció. Optó por darle espacio a sus compañeras, Jazmín Ortenzi y Solana Riera, quienes lo hicieron bien en Brasil.

La Billie Jean King Cup y el regreso al equipo:

En cuanto a la Billie Jean King Cup, la rosarina tiene claro que le gustaría volver a ser parte del equipo en 2025, siempre que su calendario lo permita. Mencionó que mantiene un diálogo constante con Mecha Paz, capitana del equipo argentino, quien entiende su situación y su decisión del año pasado. "Le conté lo que me pasó el año pasado, la razón por la que me bajaba de la serie en noviembre y me entendió", señaló.

Aspectos a mejorar y manejar las presiones:

Sobre qué buscar mejorar, Podoroska señaló que el saque es una de sus principales prioridades. Además, quiere recuperar la consistencia en su juego y trasladar lo que hace en los entrenamientos a los torneos. En cuanto a la presión que conlleva ser una referente del tenis argentino, afirmó que no le preocupa tanto el peso de las expectativas externas. "Lo único que puedo controlar es mi rendimiento como jugadora", aclaró.

Críticas y redes sociales:

Podoroska aseguró que no le da mucha importancia a las críticas ni a los comentarios negativos en las redes sociales. "Solo se ve una parte de nuestra vida", reflexionó, destacando que prefiere escuchar a su equipo y su familia, quienes conocen el trabajo que hay detrás de cada partido.

Reflexión sobre Roland Garros 2020:

La semifinal en Roland Garros 2020 fue un punto de inflexión en su carrera. "Pasé del 200 al top 50", recordó, y aunque fue un sueño cumplido, las expectativas que surgieron a raíz de ese logro fueron difíciles de manejar. "Si hoy me pasara algo así de nuevo me diría: 'tranquila, es un torneo, lo hiciste muy bien estas semanas, ahora seguí tu camino con calma'", comentó.

La WTA y los torneos en Sudamérica:

Podoroska también se refirió a la WTA y cómo la organización aún tiene una visión que privilegia a Europa y Estados Unidos. Aunque destacó la mejora en la gira sudamericana, lamentó que muchos torneos no se jueguen en fechas ideales para el top 100, lo que impide la llegada de las mejores jugadoras. "Es una lástima que sea en fechas más complicadas para el calendario de muchas tenistas, en especial del top 100 que impide que vengan y le den jerarquía a los torneos", comentó.

Mirando hacia el futuro:

Con el inicio de la temporada 2025, Podoroska tiene ante sí una página en blanco, lista para escribir su nueva historia. Con el deseo de mejorar, superar los altibajos y recuperar su mejor versión, la rosarina tiene claro que este año será una nueva oportunidad para avanzar y volver a disfrutar de su tenis. "Es lo único que puedo hacer, mejorar como jugadora", concluyó.