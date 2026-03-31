31 de marzo de 2026
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Sergio Agüero

Sergio Agüero preocupa en Independiente: parte médico oficial y posible operación

El Kun Sergio Agüero dejó el partido del Senior del Club Atlético Independiente por una importante dolencia que lo complica. Mirá lo que le pasó.

Sergio Agüero encendió la alarma tras salir con molestias en el Senior de Independiente.

Sergio Agüero encendió la alarma tras salir con molestias en el Senior de Independiente.

Por Sitio Andino Deportes

El exfutbolista “Kun” Sergio Agüero generó preocupación en el Club Atlético Independiente luego de tener que abandonar el campo de juego durante un partido del Senior. La situación se produjo de manera repentina y sin contacto, lo que rápidamente encendió las alarmas en el entorno del equipo.

Horas más tarde, tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó el diagnóstico y la posibilidad de una intervención quirúrgica, en un cuadro que impactó tanto en el grupo como en los hinchas.

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La imagen generó preocupación inmediata, ya que no pudo continuar y debió retirarse con ayuda, en medio de la atención de sus compañeros y rivales.

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El parte médico que confirmó la gravedad

Desde la cuenta oficial del Senior de Independiente se difundió el informe médico que llevó claridad sobre la situación.

Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto!”, comunicaron desde el club.

El diagnóstico confirmó la magnitud de la lesión y el impacto dentro del equipo.

La palabra del Kun y el paso siguiente

El propio Agüero se expresó en redes sociales tras conocer el resultado de los estudios. “Seguramente hay que operar, no queda otra”, afirmó, anticipando el camino que deberá seguir para su recuperación.

Además, agradeció el acompañamiento de compañeros y rivales, que se acercaron tras el incidente para brindarle su apoyo.

El impacto de la lesión en el mundo del fútbol

Aunque se encuentra retirado de la actividad profesional, la figura del Kun sigue generando enorme repercusión, especialmente en eventos como el Senior.

La situación volvió a poner el foco en las exigencias físicas incluso en el fútbol recreativo, donde este tipo de lesiones pueden aparecer de forma inesperada.

Preguntas clave sobre Sergio Agüero

Qué le pasó al Kun Agüero

Sufrió la rotura del tendón de Aquiles en un partido del Senior de Independiente.

El Kun Agüero será operado

Sí, deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Cómo fue la jugada en la que salió del partido

Se produjo sin contacto con un rival, al intentar controlar un pase.

Dónde ocurrió el hecho

En un partido entre Independiente y River en el Senior.

Qué dijo Agüero tras el diagnóstico

Confirmó que deberá operarse y agradeció el apoyo recibido.

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