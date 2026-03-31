31 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Emiliano Sala

Caso Emiliano Sala: duro fallo contra Cardiff y millonaria derrota judicial en Francia

El ex delantero argentino falleció en un accidente de avión hace varios años y aún hoy siguen los conflictos. Repasá lo sucedido.

Emiliano Sala falleció en 2019 cuando viajaba a Cardiff tras ser transferido desde el Nantes.

Emiliano Sala falleció en 2019 cuando viajaba a Cardiff tras ser transferido desde el Nantes.

Por Sitio Andino Deportes

A más de siete años de la muerte de Emiliano Sala, la Justicia francesa emitió un fallo clave: el Tribunal de Comercio de Nantes rechazó la demanda del Cardiff City y lo condenó a pagarle al club francés. El reclamo superaba los 120 millones de euros, pero terminó con una indemnización de 480.000 euros a favor del Nantes.

La demanda millonaria que no prosperó por Emiliano Sala

El conflicto judicial se había iniciado en 2023, cuando el Cardiff City presentó una demanda por más de 120 millones de euros. El club galés buscaba una compensación por supuestos daños deportivos, económicos y de imagen tras la muerte del delantero argentino.

Lee además
Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza ya conocen a sus árbitros para una fecha clave del torneo.

Árbitros fecha 13: esto les toca a Independiente Rivadavia y Gimnasia en una jornada clave
Lionel Messi podría volver a ser titular en la Selección de fútbol de Argentina, en el último ensayo antes del Mundial.

La Selección cierra su preparación con dudas y la mira puesta en la Copa del Mundo

Emiliano Sala falleció el 21 de enero de 2019, a los 28 años, en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha mientras viajaba para sumarse al equipo galés. La transferencia desde Nantes se había cerrado en una operación de 17 millones de euros. En su presentación, Cardiff apuntó contra el Nantes, argumentando que debía responder por presuntas negligencias vinculadas a la organización del vuelo privado. Incluso señaló al agente Willie McKay como figura clave en esa logística.

Embed - El Escalofriante Audio que dejó Emiliano Sala antes de su Desaparición.

El fallo de la Justicia francesa y el respaldo a Nantes

El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó completamente la demanda del Cardiff. La Justicia entendió que el club francés no tuvo responsabilidad en la tragedia, desarmando el eje central del reclamo.

Además, el fallo remarcó que el Nantes sí fue perjudicado por la prolongación del conflicto judicial. Por eso, ordenó que el club galés abone:

  • 300.000 euros por daño moral
  • 180.000 euros por gastos judiciales

En total, 480.000 euros que Cardiff deberá pagar como consecuencia de la resolución. La audiencia se llevó a cabo este lunes 30 de marzo en Nantes y contó con la presencia de Mercedes Taffarel, madre del futbolista, en un contexto cargado de emoción.

Un caso con antecedentes contundentes

Este nuevo fallo no es un hecho aislado. A lo largo de los últimos años, el Cardiff City ya había recibido decisiones adversas en distintos ámbitos. Tanto la FIFA, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y la Justicia suiza se habían pronunciado previamente en favor del Nantes en la disputa por el traspaso del jugador.

Este nuevo revés judicial en Francia refuerza esa línea y deja al club galés sin respaldo en su intento de responsabilizar al Nantes por la tragedia.

Impacto y cierre judicial parcial

El fallo representa un nuevo capítulo en uno de los casos más dolorosos del fútbol argentino reciente. La muerte de Emiliano Sala sigue generando consecuencias judiciales, pero la Justicia volvió a marcar límites claros sobre las responsabilidades.

Preguntas clave

Qué resolvió la Justicia en el caso Emiliano Sala

Rechazó la demanda del Cardiff City y ordenó pagarle 480.000 euros al Nantes.

Cuánto reclamaba Cardiff City

Más de 120 millones de euros por daños deportivos, económicos y de imagen.

Por qué la Justicia falló a favor del Nantes

Porque determinó que el club francés no tuvo responsabilidad en la tragedia.

Cuándo murió Emiliano Sala

El 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha.

Qué organismos ya habían fallado antes en este caso

La FIFA, el TAS y la Justicia suiza también habían respaldado al Nantes.

Temas
Seguí leyendo

Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

Un mendocino volvió a gritar campeón con Los Murciélagos y emocionó a todos

Scaloni explotó y lanzó una advertencia que sacude a la Selección argentina

El karting tierrero mendocino tuvo una noche a puro show en Junín y ya aparecen los candidatos

Argentina acelera por una joya que ya vuelve loco a Europa

Semana cargada para el Tenis argentino con acción en Marrakech, Houston y Bucarest

Gasly habló y dejó en evidencia el problema que tiene Colapinto

Toedtli habló sin filtro y dejó una frase que marca el momento del Tomba

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi podría volver a ser titular en la Selección de fútbol de Argentina, en el último ensayo antes del Mundial.

La Selección cierra su preparación con dudas y la mira puesta en la Copa del Mundo

Las Más Leídas

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia con gran salida laboral: quiénes pueden acceder. Imagen creada por IA

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia y con salida laboral

El tren del Este avanza y el Gobierno ya analiza las ofertas para dar el próximo paso.

El tren del Este entra en una etapa clave en medio de cambios en el sistema ferroviario nacional

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de marzo los estatales.

Cuándo cobran los trabajadores estatales de Mendoza, en la previa a Semana Santa

El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero

Antes de que termine marzo, estas son las promos del Banco Nación que tenés que aprovechar

Marzo se va, pero estas promos del Banco Nación siguen activas y aún podés usarlas