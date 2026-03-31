Caso Emiliano Sala: duro fallo contra Cardiff y millonaria derrota judicial en Francia

Emiliano Sala falleció en 2019 cuando viajaba a Cardiff tras ser transferido desde el Nantes.

A más de siete años de la muerte de Emiliano Sala , la Justicia francesa emitió un fallo clave: el Tribunal de Comercio de Nantes rechazó la demanda del Cardiff City y lo condenó a pagarle al club francés. El reclamo superaba los 120 millones de euros, pero terminó con una indemnización de 480.000 euros a favor del Nantes.

El conflicto judicial se había iniciado en 2023, cuando el Cardiff City presentó una demanda por más de 120 millones de euros. El club galés buscaba una compensación por supuestos daños deportivos, económicos y de imagen tras la muerte del delantero argentino.

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Emiliano Sala falleció el 21 de enero de 2019 , a los 28 años, en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha mientras viajaba para sumarse al equipo galés. La transferencia desde Nantes se había cerrado en una operación de 17 millones de euros . En su presentación, Cardiff apuntó contra el Nantes , argumentando que debía responder por presuntas negligencias vinculadas a la organización del vuelo privado. Incluso señaló al agente Willie McKay como figura clave en esa logística.

El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó completamente la demanda del Cardiff. La Justicia entendió que el club francés no tuvo responsabilidad en la tragedia , desarmando el eje central del reclamo.

Embed - El Escalofriante Audio que dejó Emiliano Sala antes de su Desaparición.

Además, el fallo remarcó que el Nantes sí fue perjudicado por la prolongación del conflicto judicial. Por eso, ordenó que el club galés abone:

300.000 euros por daño moral

180.000 euros por gastos judiciales

En total, 480.000 euros que Cardiff deberá pagar como consecuencia de la resolución. La audiencia se llevó a cabo este lunes 30 de marzo en Nantes y contó con la presencia de Mercedes Taffarel, madre del futbolista, en un contexto cargado de emoción.

Un caso con antecedentes contundentes

Este nuevo fallo no es un hecho aislado. A lo largo de los últimos años, el Cardiff City ya había recibido decisiones adversas en distintos ámbitos. Tanto la FIFA, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y la Justicia suiza se habían pronunciado previamente en favor del Nantes en la disputa por el traspaso del jugador.

Este nuevo revés judicial en Francia refuerza esa línea y deja al club galés sin respaldo en su intento de responsabilizar al Nantes por la tragedia.

Impacto y cierre judicial parcial

El fallo representa un nuevo capítulo en uno de los casos más dolorosos del fútbol argentino reciente. La muerte de Emiliano Sala sigue generando consecuencias judiciales, pero la Justicia volvió a marcar límites claros sobre las responsabilidades.

Preguntas clave

Qué resolvió la Justicia en el caso Emiliano Sala

Rechazó la demanda del Cardiff City y ordenó pagarle 480.000 euros al Nantes.

Cuánto reclamaba Cardiff City

Más de 120 millones de euros por daños deportivos, económicos y de imagen.

Por qué la Justicia falló a favor del Nantes

Porque determinó que el club francés no tuvo responsabilidad en la tragedia.

Cuándo murió Emiliano Sala

El 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha.

Qué organismos ya habían fallado antes en este caso

La FIFA, el TAS y la Justicia suiza también habían respaldado al Nantes.