31 de marzo de 2026
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Carrera

El mendocino que ganó la carrera que lo posiciona en la élite ecuestre internacional

Se trata de Andrés Rojas, que superó la Pass of Tears, una de las pruebas más exigentes del mundo y apunta a competir en Sudáfrica.

Andrés Rojas, oriundo de Los Molles, Malargüe, se quedó con la carrera ecuestre interancional Pass of Tears.

Andrés Rojas, oriundo de Los Molles, Malargüe, se quedó con la carrera ecuestre interancional Pass of Tears.

 Por Claudio Altamirano

El jinete malargüino Andrés Rojas se consagró ganador de la exigente carrera ecuestre Pass of Tears, disputada en Santa Cruz. Completó el recorrido en siete días, destacándose entre competidores internacionales en una travesía extrema que combina resistencia, estrategia y respeto por el bienestar animal en escenarios naturales desafiantes de la Patagonia argentina.

El pasado 23 de marzo finalizó en la provincia de Santa Cruz la reconocida competencia ecuestre Pass of Tears, una travesía de alto rendimiento que pone a prueba tanto la capacidad física del jinete como la resistencia del caballo en condiciones naturales extremas. La prueba exige navegación autónoma, sin recorridos señalizados, y promueve un fuerte compromiso con el bienestar animal y el respeto por el ambiente, según los organizadores.

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Embed - ANDRÉS ROJAS - JINETE GANADOR DE LA CARRERA PASS OF TEARS

De Malargüe al top internacional ecuestre

En ese contexto, sobresalió la actuación del joven Andrés Rojas, nacido en Malargüe, actualmente residente de la localidad de Los Molles, quien se quedó con el primer puesto tras completar el exigente recorrido en un tiempo de siete días. Su desempeño lo posicionó por encima de competidores provenientes de distintos países de América y Europa, consolidando su lugar en el ámbito ecuestre internacional.

El formato de la carrera permite la participación individual o en equipos, con un límite cercano a los diez días para completar el trayecto, avanzando únicamente durante horas diurnas. Cada participante debe gestionar sus propios recursos, la orientación y la estrategia, lo que transforma a la competencia en una experiencia de autosuficiencia total.

ROJAS 3

Bienestar animal en la Pass of Tears

Uno de los aspectos distintivos es el riguroso sistema de control veterinario en cada puesto de paso, donde se evalúa el estado de los caballos para garantizar condiciones óptimas durante toda la travesía. Los animales, además, son seleccionados por su resistencia y adaptación al entorno patagónico.

Tras su regreso a Malargüe, Rojas destacó que la preparación para esta competencia se llevó adelante en Valle Hermoso, en plena cordillera, junto a Ariel González, con quien también viajó a Santa Cruz. Allí eligieron cuatro caballos claves para afrontar el desafío.

De cara al futuro, el jinete deberá revalidar su título en 2027, aunque adelantó a SITIO ANDINO que ya cuenta con la clasificación para una competencia de similares características que se desarrollará en Sudáfrica.

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