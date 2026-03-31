Otro mazazo para Italia: Bosnia la deja sin Mundial 2026 y por tercera vez consecutiva lo verá por TV

Otro mazazo para Italia: Bosnia la deja sin Mundial 2026 en una definición agónica Foto: AP

Embed Bosnia-Herzegovina are back @aramco | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3rQMPFzNwS — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2026 Tarde negra para Italia: no irá al Mundial 2026 Con la presencia de Mateo Retegui, el tetracampeón inició el partido con amplio dominio, aunque pronto advirtió que Bosnia no era un rival para subestimar. Su propuesta ofensiva le permitió generar más situaciones que la Azzurra. Sin embargo, Italia aprovechó un error del arquero bosnio y Moise Kean abrió el marcador a los 14 minutos.

Embed ¡LA AZZURRA QUIERE MUNDIAL! Grosero error del arquero de Bosnia, recuperación de Barella y gol de Moise Kean para el 1-0 de Italia.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/u5GmP3fAt0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026 Aunque el conjunto de Europa del Este fue el que más tuvo la pelota y generó peligro en varias ocasiones, tuvo que esperar hasta el complemento para dar vuelta el resultado, con un zurdazo de Haris Tabakovic a los 74 minutos. Con ese escenario, que se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, el partido se extendió al alargue.

Embed ¡¡GOLPE PARA ITALIA!! ¡TABAKOVIC RESCATÓ EL REBOTE Y PUSO EL 1-1 DE BOSNIA EN ZENICA!



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/M9LOdRHcrB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026 Tras mantener el marcador sin cambios también en la prórroga, la Azzurra llegó a la definición por penales con expectativas de clasificación. Sin embargo, no logró concretarlo. Los fallos de Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante inclinaron la serie a favor de Bosnia, que selló su clasificación tras 12 años con el gol de Esmir Bajraktarevic. Italia, en cambio, volvió a quedarse sin Mundial, una cuenta pendiente que ya suma tres ediciones consecutivas, o 16 años.

Embed ¡¡GIGIO NO LO PUEDE CREER!! ¡¡NADIE LO PUEDE CREER!! ¡¡BAJRAKTAREVIC CONVIRTIÓ Y BOSNIA DEJÓ A ITALIA SIN MUNDIAL!!



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/da7uF5kq3G — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026 Fin del repechaje en Europa: quiénes son los otros clasificados Además de Bosnia, también lograron su boleto al Mundial 2026 Suecia, tras vencer 3-2 a Polonia en un partido reñido; Turquía, que superó por la mínima a Kosovo y regresa al certamen tras 24 años; y República Checa, que se impuso en los penales ante Dinamarca.