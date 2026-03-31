31 de marzo de 2026
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Selección de fútbol de Italia

Otro mazazo para Italia: Bosnia la deja sin Mundial 2026 y por tercera vez consecutiva lo verá por TV

El tetracampeón no logró, por tercera vez, sacar pasaje al Mundial 2026 tras caer en los penales. Quiénes son los otros equipos europeos que clasificaron en el repechaje.

Otro mazazo para Italia: Bosnia la deja sin Mundial 2026 en una definición agónica

Otro mazazo para Italia: Bosnia la deja sin Mundial 2026 en una definición agónica

Foto: AP
Por Sitio Andino Deportes

En una fecha clave y definitoria para las selecciones de la UEFA, se disputó la última jornada del repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entre los múltiples encuentros, el que más dio que hablar fue el partido entre Italia y Bosnia, que terminó de la peor manera para la Azzurra, tras caer en los penales y quedarse sin un lugar en la Copa del Mundo, algo que no consigue desde hace 16 años.

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Tarde negra para Italia: no irá al Mundial 2026

Con la presencia de Mateo Retegui, el tetracampeón inició el partido con amplio dominio, aunque pronto advirtió que Bosnia no era un rival para subestimar. Su propuesta ofensiva le permitió generar más situaciones que la Azzurra. Sin embargo, Italia aprovechó un error del arquero bosnio y Moise Kean abrió el marcador a los 14 minutos.

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Aunque el conjunto de Europa del Este fue el que más tuvo la pelota y generó peligro en varias ocasiones, tuvo que esperar hasta el complemento para dar vuelta el resultado, con un zurdazo de Haris Tabakovic a los 74 minutos. Con ese escenario, que se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, el partido se extendió al alargue.

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Tras mantener el marcador sin cambios también en la prórroga, la Azzurra llegó a la definición por penales con expectativas de clasificación. Sin embargo, no logró concretarlo. Los fallos de Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante inclinaron la serie a favor de Bosnia, que selló su clasificación tras 12 años con el gol de Esmir Bajraktarevic. Italia, en cambio, volvió a quedarse sin Mundial, una cuenta pendiente que ya suma tres ediciones consecutivas, o 16 años.

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Fin del repechaje en Europa: quiénes son los otros clasificados

Además de Bosnia, también lograron su boleto al Mundial 2026 Suecia, tras vencer 3-2 a Polonia en un partido reñido; Turquía, que superó por la mínima a Kosovo y regresa al certamen tras 24 años; y República Checa, que se impuso en los penales ante Dinamarca.

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