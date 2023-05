Mundial Sub-20: así será la ceremonia de apertura

El Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero tendrá su intervención y también se destaca la participación de la bailarina clásica Mora Godoy.

El grupo argentino Malevo, de irrupción internacional en el American Got Talent de 2016, brindará su tradicional show en el escenario montado cerca del campo de juego del Madre de Ciudades.

Malevo's Electrifying Malambo Gets a STANDING OVATION From The Judges! | AGT: All-Stars 2023