10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
atentos

Mundial 2026: Jordania y Argelia dejaron resultados que miran Scaloni y la Selección

A seis meses del duro Mundial 2026, las Selecciones de Jordania y Argelia firmaron triunfos fuertes en la Copa Árabe. Repasá lo sucedido.

Jordania y Argelia, dos selecciones que Argentina tendrá en el Grupo J del Mundial 2026.

Faltan seis meses para el Mundial 2026 y la Selección argentina ya presta atención a cada señal que dejan sus rivales. En la Copa Árabe, Jordania y Argelia cerraron la fase de grupos con victorias resonantes que no anticipan su nivel para junio, pero sí alimentan el análisis del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Jordania sorprendió a Egipto y suma elementos para el scouting argentino

Jordania derrotó 3-0 a Egipto, uno de los equipos con mayor tradición en África. Los goles fueron de Abuhasheesh (19’), Abu Zraiq (41’) y Ali Olwan, de penal en el cierre.

El equipo jordano cerró la fase de grupos con tres triunfos, un dato que no anticipa rendimiento para junio pero sí le da material de estudio al staff argentino de cara al cruce del 27 de junio en Dallas, en la última fecha del Grupo J.

Argelia venció a Irak y ofrece otro punto de atención para el Mundial

Argelia superó 2-0 a Irak con goles de Tougai (45’+1) y un gol en contra de Saad Natiq (56’). Sumó siete puntos en su zona y dejó señales de orden defensivo y claridad para aprovechar errores ajenos.

Será el primer rival argentino en Estados Unidos, el 16 de junio en Kansas City, y su recorrido en la Copa Árabe es ahora parte del seguimiento habitual que hace el cuerpo técnico.

