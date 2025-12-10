Mundial 2026: Jordania y Argelia dejaron resultados que miran Scaloni y la Selección
A seis meses del duro Mundial 2026, las Selecciones de Jordania y Argelia firmaron triunfos fuertes en la Copa Árabe. Repasá lo sucedido.
Jordania y Argelia, dos selecciones que Argentina tendrá en el Grupo J del Mundial 2026.
Faltan seis meses para el Mundial 2026 y la Selección argentina ya presta atención a cada señal que dejan sus rivales. En la Copa Árabe, Jordania y Argelia cerraron la fase de grupos con victorias resonantes que no anticipan su nivel para junio, pero sí alimentan el análisis del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
Jordania sorprendió a Egipto y suma elementos para el scouting argentino
Jordania derrotó 3-0 a Egipto, uno de los equipos con mayor tradición en África. Los goles fueron de Abuhasheesh (19’), Abu Zraiq (41’) y Ali Olwan, de penal en el cierre.