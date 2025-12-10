Mundial 2026: Jordania y Argelia dejaron resultados que miran Scaloni y la Selección

Jordania y Argelia, dos selecciones que Argentina tendrá en el Grupo J del Mundial 2026.









Faltan seis meses para el Mundial 2026 y la Selección argentina ya presta atención a cada señal que dejan sus rivales. En la Copa Árabe, Jordania y Argelia cerraron la fase de grupos con victorias resonantes que no anticipan su nivel para junio, pero sí alimentan el análisis del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Jordania sorprendió a Egipto y suma elementos para el scouting argentino Jordania derrotó 3-0 a Egipto, uno de los equipos con mayor tradición en África. Los goles fueron de Abuhasheesh (19’), Abu Zraiq (41’) y Ali Olwan, de penal en el cierre.

Argelia venció a Irak y ofrece otro punto de atención para el Mundial Argelia superó 2-0 a Irak con goles de Tougai (45'+1) y un gol en contra de Saad Natiq (56'). Sumó siete puntos en su zona y dejó señales de orden defensivo y claridad para aprovechar errores ajenos.

Será el primer rival argentino en Estados Unidos, el 16 de junio en Kansas City, y su recorrido en la Copa Árabe es ahora parte del seguimiento habitual que hace el cuerpo técnico.