"Miraba cómo me violaban": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a los exjugadores de Vélez

"Miraba cómo me violaban": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez

La periodista también señaló que le dieron un trago de un termo que, según sospecha, contenía una sustancia que le provocó un inmediato mareo y somnolencia, impidiéndole defenderse. "La cabeza me hacía chispazos como de alerta, pero el cuerpo no me respondía. Tenía frío, estaba mareada, como que me perdía, me dormía. Sosa directamente se duerme y qué casualidad que somos los únicos dos que tomamos de ese termo” , agregó.

El club Vélez Sarsfield decidió rescindir los contratos de todos los involucrados. "Estoy convencida de que voy a tener justicia porque la verdad es una y es mía", afirmó Luli con determinación. En su relato, Luli también reveló un detalle perturbador que ocurrió después del abuso. "Cuando empiezo a buscar mi short, mi bombacha, mis medias, mis zapatillas, veo que mi bombacha no estaba. No sé por qué se me da por abrir la mesa de luz. Me dejaron un fajo de plata atado en la bombacha", contó indignada.

La joven describió el infierno personal que ha vivido desde aquella noche, incluyendo la filtración de su identidad y la constante exposición mediática. "Yo no puedo ir a ningún lado sola. Me han filtrado la cara, el domicilio, el DNI. No puedo ni siquiera comprar un libro al shopping por la mirada de la gente", expresó con angustia.

A pesar de todo, Luli sigue luchando por su verdad y por justicia. "No solamente me han quitado la dignidad, la sexualidad, me han quitado la carrera, los sueños, la felicidad, la sonrisa y sobre todo, las ganas de vivir pero sigo viva y sigo más fuerte que nunca", manifestó con firmeza./infobae.