Miguel Ángel Russo asumió como técnico de Central

"Estoy en el lugar que quiero, que es Central, así que estoy contento y feliz por eso. Será que me gustan los quilombos o que nací para esto. Yo sé que tengo cosas que perder, pero siempre pienso en ganar. Todas las veces que estuve en el club siempre fueron situaciones difíciles, pero soy técnico y me gusta lo que hago. Será la ciudad, mi esposa Mónica, mis hijos Lautaro y Nacho, y que no quería irme ahora del país", explicó Russo consultado sobre los motivos que lo llevaron a aceptar su quinta etapa en Rosario Central.