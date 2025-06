Messi y Otamendi calentaron el duelo ante los colombianos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1932624859517047099&partner=&hide_thread=false ¡SE SACARON CHISPAS! Nico Otamendi y Richard Ríos vivieron una batalla especial en la noche del Monumental. #Argentina #Colombia #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/LAG2Kgzhjy — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 11, 2025

Sin embargo, Ríos no se quedó atrás y no tardó en responderle al ex Vélez criticando su edad (37 años). "Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr", exclamó.