Medallista olímpica argentina denunció por abuso sexual a su entrenador: "Controlaba mis miedos"

En una entrevista con La Nación, Bosco habló de los abusos. Ocurrieron "cuando era muy chica, o sea, cuando estaba navegando en Optimist", y agregó que Optimist es la práctica en vela a la que asisten niños y niñas de entre 6 y 15 años. "No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 o 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando obviamente y con gente acompañándome" , señaló.

La concientización de este traumático hecho que marcó su niñez tuvo lugar cuando la regatista vio el documental “Atleta A”, por Netflix, sobre denuncias de abusos a gimnastas de Estados Unidos. “No podía creer lo que veía, y lloraba. Se me desbloqueó el recuerdo. Y pensaba: ‘Esto me pasó a mí’ , afirmó la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 .

El contexto de la denuncia por abuso sexual

"No siento que me haya opacado. Es aceptar que pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que era la culpable", declaró Bosco a La Nación. La deportista explicó que el abuso ocurrió durante un fin de semana en el que los niños se quedaban a dormir en el club, una práctica común para los que viajaban desde lejos para entrenar.