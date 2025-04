Masters 1000 de Madrid: Novak Djokovic eliminado y perdieron Báez y Etcheverry en la segunda ronda

La derrota Djokovic se produjo en la segunda ronda del certamen , luego de 1 hora y 44 minutos , tras caer por 6-3 y 6-4 ante el italiano Matteo Arnaldi . En el final del encuentro, el serbio lanzó duras declaraciones respecto a su futuro , ya que afirmó: “ Este puede haber sido mi último partido en Madrid. No sé si volveré. Ahora mismo no sé “.

Además señaló que su objetivo más importante hoy es ganar como sea, pero reconocer que está en una etapa de su vida donde se hace imposible. “ Es una nueva realidad para mí, tengo que decirlo, intentar ganar un partido o dos, sin pensar en llegar lejos en los torneos . Es una sensación completamente diferente a la que he tenido durante más de 20 años en el circuito. Es un reto mental al que me enfrento en pista. Supongo que es el ciclo de la vida ”.

En cuanto a su participación en el Ronald Garros, también puso en duda su asistencia: “Los Grand Slams son los torneos más importantes para mí, que no quiere decir que no quiero ganar en Madrid, pero ahí es cuando quiero jugar mi mejor tenis. No sé si seré capaz de hacerlo en Roland Garros, pero haré todo lo que pueda”.

Cayeron Etcheverry y Báez: qué representantes continúan en el certamen

Por el lado del Platense, se despidió del certamen en la segunda ronda tras caer por 7-6 (3) y 6-2. Gran parte de los malos resultados se produjeron por la falta de puntos de recepción, donde solo pudo sumar 17 contra los 29 de su contrincante, lo que terminó por demostrarse en el segundo partido bajo el dominio superior de Musetti que espera enfretar al ganador del cruce entre Stefanos Tsitsipas (18º) y Jan-Lennard Struff (79º).

Sin embargo, no todo está perdido para Etcheverry porque tendrá que disputar próximamente el abierto de Estoril, en Portugal, y luego hacia el Roland Garros.

Martín Báez inició con el pie derecho tras ganar el primer set por 6-1 ante el bosnio Damir Dzumhur, que después perdió con el mismo resultado para la segunda parte. Al final todo se definió en el tercer set, donde Báez enfrentó la dura eliminación por un estrepitoso 6-2 en contra.

Con la eliminación rápida de Báez y Etcheverry, solo quedan en carrera tres representantes argentinos: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, quienes se enfrentan entre sí por la tercera ronda, y Juan Martín Cerúndolo, que tendrá la misma tarea ante el ruso Dariil Medvedev.

Fuente: Infobae.