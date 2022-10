Martín Vilallonga vuelve a sus pagos y analiza el fútbol actual

Haciendo un repaso de su trayectoria futbolística (triunfó en las ligas de Perú y México), el ex jugador analizó la definición del torneo argentino y afirmó: “En las definiciones de torneo siempre hay incentivos para ganar, me gusta el trabajo de Gago como técnico porque nunca cambió su forma de dirigir, pese a saber que iba a perder como le pasó en Aldosivi”.

Lepra vs Lobo en la recta final

Puntualmente sobre la Academia, donde jugó en la temporada 1996 – 1998, el ex delantero dijo que hubo virtud de la dirigencia en traer a Gago porque “fue marcado lo que hizo en Aldosivi y sabían lo que traían, hay que amoldarse a los jugadores porque hay que evolucionar si no, no podes”.