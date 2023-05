Martín Demichelis y la gran alegría por el triunfo de River

El entrenador del Club Atlético River Plate , Martín Demichelis afirmó tras la agónica y polémica victoria sobre el Club Atlético Boca Juniors en el Más Monumental que "ganar el superclásico" lo firma "como sea", aunque siempre le preocupen "las formas", porque aseguró que siempre prefiere equivocarse "por ir a buscar los partidos y no por ser mezquino", en referencia al 1-5 sufrido en la semana ante Fluminense por Copa Libertadores.

"Hoy hicimos un gran primer tiempo en el que ellos no pudieron cruzar la mitad de campo. En el segundo fuimos más precavidos porque teníamos varios amonestados. Ellos venían de ganar con un crecimiento en lo emocional, pero no gravitaron. Merecíamos ganar porque nunca dejamos de buscarlo, hasta desde los cambios. La victoria llegó en el minutos final y agradezco a la gente que llenó el Monumental", señaló en la conferencia de prensa pospartido.

El cordobés admitió que el equipo venía "de un golpe durísimo, porque a nadie le gusta que le hagan 5 goles. Pero no teníamos que perder las formas, las conductas. Es mi primer Superclásico y no quiero mirar a la derecha porque está mi familia y me voy a emocionar, pero se lo dedico a mi mujer (Evangelina Anderson). Ella sabe lo importante que es esto", explicó dentro de la sala de conferencias riverplatense.