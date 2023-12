Mariano Werner alcanzó la gloria: logró su tercer título en Turismo Carretera

“Algo pasaba y no podía manejar el auto. Es que tuve mucha emoción... Poder conseguir tres títulos en la categoría con lo difícil que está el país. Poder lograr este título junto con mi familia, con mi mujer y mis hijos Salvador y Rafael, me hace explotar en llanto”, expresó Werner después de la carrera.

“Tenía un cañón y di todo, hice todo lo que tenía que hacer y por eso me voy feliz a casa. Me cansé un poco y después volví con todo, el auto de seguridad me permitió enfriar y eso le vino bien al auto. Julián (Santero) me respetó bien. Fuimos los más ganadores del año, eso quiere decir que hicimos las cosas bien, lástima el abandono en San Luis y que no anduvimos bien en Rafaela”, manifestó Todino.

Los máximos campeones del Turismo Carretera:

Juan Gálvez: 9

Guillermo Ortelli: 7

Juan María Traverso: 6

Óscar Gálvez: 5

Dante Emiliozzi: 4

Héctor Luis Gradassi: 4

Agustín Canapino: 4

Mariano Werner: 3

Roberto Mouras: 3

Óscar Castellano: 3

Juan Manuel Fangio: 2

Eduardo Copello: 2

Luis Rubén Di Palma: 2

Óscar Aventín: 2

Omar Martínez: 2

El listado de títulos por marca:

Ford: 45

Chevrolet: 22

Dodge: 9

Torino: 6

Fuente: NA