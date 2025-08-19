sigue con vida

Mariano Navone destrozó a su rival en Winston Salem: por quién va ahora

El argentino Mariano Navone celebró su victoria en el tenis de Winston Salem tras vencer al indio Suresh en sets corridos. Repasá lo sucedido.

Mariano Navone debutó con triunfo en el ATP 250 de Winston Salem y podría enfrentar a Sebastián Báez en octavos.

Mariano Navone debutó con triunfo en el ATP 250 de Winston Salem y podría enfrentar a Sebastián Báez en octavos.

Por Sitio Andino Deportes

El tenista argentino Mariano Navone (74° del ranking ATP) arrancó con el pie derecho en el ATP 250 de Winston Salem, en la previa del US Open. El jugador de 24 años venció en sets corridos al indio Dhakshineswar Suresh (645°) por 6-3 y 6-3, avanzando a la segunda ronda del torneo estadounidense.

La “Nave” quebró en el quinto y noveno game del primer set, que cerró 6-3 pese a haber desaprovechado cuatro set points. En el segundo parcial mantuvo la solidez, apenas concedió un punto de quiebre, y volvió a imponerse 6-3 tras romper el saque en el sexto juego. Con esta victoria alcanzó los 16avos de final, donde enfrentará al local Marcos Giron (55°), quinto sembrado del certamen.

Lee además
La Selección de Vóley no pudo y ahora debe ganar ante Dominicana.
caída

Con Nahuel Rojas, el Vóley no pudo con Brasil en los Panamericanos Junior ¿Cómo sigue la historia?
Los Leoncitos dieron una gran muestra de juego.
los mejores

Victoria de oro para Los Leoncitos con presencia mendocina en los Panamericanos: mirá la gran racha ganadora

Mariano Navone podría cruzarse con Sebastián Báez en octavos

De superar a Giron, el nacido en 9 de Julio podría medirse con el también argentino Sebastián Báez (40°) en los octavos de final. Sería un duelo atractivo para el tenis nacional, que sigue ganando terreno en la gira estadounidense previa al US Open 2025.

El marplatense sufrió tres quiebres en el primer set y, aunque recuperó dos, terminó cediéndolo 6-4. En el segundo parcial recibió dos quiebres más y no pudo quebrar a su rival. Tras una hora y media de juego, el “Tiburón” quedó eliminado, despidiéndose en su debut.

Temas
Seguí leyendo

El fútbol femenino de la Lepra es capo en Cuyo: ganó todos los clásicos y fue campeón

Cuáles son las sorpresas de la prelista de la Selección de cara a la doble fecha de las Eliminatorias

Se le pararon de manos a Javier Mascherano y estalló la interna en el Inter Miami ¿Se va?

Tajante decisión de la Fórmula 1 ¿Por qué no corre Franco Colapinto el fin de semana?

La temporada de pista tuvo una gran tercera fecha: repasá los ganadores

Marcelo Gallardo encendió la intriga en River: qué dijo sobre los lesionados y el dinero invertido

Russo rompió la racha y Boca volvió a sonreír en Mendoza ¿El inicio de un nuevo ciclo ganador?

La Lepra volvió a pecar de inocente y Boca lo goleó: qué sucedió con Independiente Rivadavia

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra fue el mejor de la zona cuyana (@ph.cordova).
afiladas

El fútbol femenino de la Lepra es capo en Cuyo: ganó todos los clásicos y fue campeón

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Te Puede Interesar

La DGE  busca estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la IA. Imagen generada con IA
Educación

La DGE combate el "uso desmedido" de la IA con metodologías innovadoras en las aulas

Por Natalia Mantineo
Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Por Carla Canizzaro
Así quedó el auto que protagonizó el accidente vial en Lavalle. 
importante despliegue policial

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle

Por Pablo Segura