Mariano Navone destrozó a su rival en Winston Salem: por quién va ahora

Mariano Navone debutó con triunfo en el ATP 250 de Winston Salem y podría enfrentar a Sebastián Báez en octavos.

El tenista argentino Mariano Navone (74° del ranking ATP) arrancó con el pie derecho en el ATP 250 de Winston Salem, en la previa del US Open. El jugador de 24 años venció en sets corridos al indio Dhakshineswar Suresh (645°) por 6-3 y 6-3, avanzando a la segunda ronda del torneo estadounidense.

La “Nave” quebró en el quinto y noveno game del primer set, que cerró 6-3 pese a haber desaprovechado cuatro set points. En el segundo parcial mantuvo la solidez, apenas concedió un punto de quiebre, y volvió a imponerse 6-3 tras romper el saque en el sexto juego. Con esta victoria alcanzó los 16avos de final, donde enfrentará al local Marcos Giron (55°), quinto sembrado del certamen.

Mariano Navone podría cruzarse con Sebastián Báez en octavos De superar a Giron, el nacido en 9 de Julio podría medirse con el también argentino Sebastián Báez (40°) en los octavos de final. Sería un duelo atractivo para el tenis nacional, que sigue ganando terreno en la gira estadounidense previa al US Open 2025.

Francisco Comesaña no pudo mantener el nivel de tenis de Cincinnati Por su parte, Francisco Comesaña (54°) no logró repetir el gran nivel mostrado en el Masters 1000 de Cincinnati, donde alcanzó los octavos de final. En Winston Salem cayó en la primera ronda frente al italiano Mattia Bellucci (63°) por 6-4 y 6-3.

El marplatense sufrió tres quiebres en el primer set y, aunque recuperó dos, terminó cediéndolo 6-4. En el segundo parcial recibió dos quiebres más y no pudo quebrar a su rival. Tras una hora y media de juego, el “Tiburón” quedó eliminado, despidiéndose en su debut.