caída previsible

Cómo le fue a Francisco Comesaña en los octavos de Cincinnati

Francisco Comesaña cayó ante Rublev en el Masters 1000 de tenis de Cincinnati. Entrá a la nota y mirá cómo llega a su debut en la Copa Davis.

El argentino Francisco Comesaña perdió en octavos ante el ruso y ya piensa en la Copa Davis.

Por Sitio Andino Deportes

Francisco Comesaña (71°) se despidió del Masters 1000 de tenis de Cincinnati tras caer ante Andrey Rublev (11°) por 6-2 y 6-3 en poco más de una hora. El marplatense, que ya había vencido al ruso en Wimbledon 2024, no pudo repetir la hazaña y ahora enfoca su preparación para la Copa Davis.

Rublev, potencia de tenis y precisión implacables

El ruso impuso su juego desde el fondo de la cancha, aprovechando errores del marplatense y capitalizando cada break point. El argentino, que trepó al 54° del ranking ATP en vivo, logró un quiebre en el segundo set, pero rápidamente volvió a ceder su servicio.

Objetivo: Copa Davis y recuperación anímica

En el mismo día que se confirmó su debut en la Copa Davis ante Países Bajos, Comesaña buscará recuperar confianza y ritmo de juego para llegar en plenitud a la serie de septiembre. La cita representará un nuevo desafío para el “Tiburón” en su carrera internacional.

