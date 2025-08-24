Marc Márquez volvió a lo más alto en el MotoGP de Hungría: cómo marcha el torneo

Con la Ducati N°93, Marc Márquez saboreó la gloria en el MotoGP de Hungría.

Por Sitio Andino Deportes







El MotoGP vivió un Gran Premio electrizante en Hungría, donde Marc Márquez volvió a ser protagonista absoluto. Tras un roce con Bezzecchi y una remontada espectacular, el múltiple campeón se impuso al mando de la Ducati N°93, escoltado por Pedro Acosta y el propio Bezzecchi. Fue la confirmación del resurgir del español en la temporada 2025.

Una carrera cargada de roces, caídas y sanciones en el MotoGP La competencia comenzó con Márquez liderando, aunque rápidamente perdió posiciones tras un toque con Bezzecchi. El momento de tensión lo protagonizó Enea Bastianini, quien se cayó y cruzó toda la pista, aunque por fortuna fue esquivado por todos los pilotos.

Vueltas después, Márquez superó a Morbidelli para recuperar terreno y, a 15 giros del final, logró sobrepasar a Bezzecchi para adueñarse de la punta. Mientras tanto, Pecco Bagnaia fue sancionado con un Long Lap Penalty por cortar la chicana, lo que condicionó sus aspiraciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP/status/1959603807391789509&partner=&hide_thread=false One for Marc & Marco fans #HungarianGP pic.twitter.com/XVKoFBQ3HQ — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2025 Marc Márquez el mejor en Hungría y Perrone brilla en Moto3 Con autoridad, Marc Márquez mantuvo la diferencia y cruzó la bandera a cuadros con un tiempo de 42’37.681. Lo escoltaron Acosta (+4.314) y Bezzecchi (+7.488), completando el podio. Detrás llegaron Jorge Martín y Luca Marini, en una final que mantuvo el suspenso hasta los últimos giros.

Top Ten – Gran Premio de Hungría MotoGP M. Márquez – 42'37.681

P. Acosta – +4.314

M. Bezzecchi – +7.488

J. Martín – +11.069

L. Marini – +11.904

F. Morbidelli – +12.608

B. Binder – +12.902

P. Espargaro – +14.015

F. Bagnaia – +14.854

F. Quartararo – +15.473 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SrPole_/status/1959592195306258931&partner=&hide_thread=false PERO QUÉ HACES ANIMAAAAAL.



Vaya frenada de Marc Márquez para pasar a Bezzecchi, no pueden con él.



“SI TE GANO, NO TE PREOCUPES, SOY MARC MÁRQUEZ” #MotoGP #HungarianGP pic.twitter.com/cZy9jSayJ3 — Pole (@SrPole_) August 24, 2025 Así marcha el torneo dentro del top 5 del MotoGp image Festejo argentino en el Moto3 La alegría también fue argentina: en Moto3, Valentín Perrone consiguió su mejor resultado desde que corre en el Mundial, al finalizar segundo en Hungría, a solo 18 milésimas del ganador. El joven piloto nacional sigue consolidando su nombre en la categoría menor.