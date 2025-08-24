Marc Márquez volvió a lo más alto en el MotoGP de Hungría: cómo marcha el torneo

El MotoGP vivió un Gran Premio electrizante en Hungría, donde Marc Márquez volvió a ser protagonista absoluto. Tras un roce con Bezzecchi y una remontada espectacular, el múltiple campeón se impuso al mando de la Ducati N°93, escoltado por Pedro Acosta y el propio Bezzecchi. Fue la confirmación del resurgir del español en la temporada 2025.
Una carrera cargada de roces, caídas y sanciones en el MotoGP
La competencia comenzó con Márquez liderando, aunque rápidamente perdió posiciones tras un toque con Bezzecchi. El momento de tensión lo protagonizó Enea Bastianini, quien se cayó y cruzó toda la pista, aunque por fortuna fue esquivado por todos los pilotos.
Vueltas después, Márquez superó a Morbidelli para recuperar terreno y, a 15 giros del final, logró sobrepasar a Bezzecchi para adueñarse de la punta. Mientras tanto, Pecco Bagnaia fue sancionado con un Long Lap Penalty por cortar la chicana, lo que condicionó sus aspiraciones.
Marc Márquez el mejor en Hungría y Perrone brilla en Moto3
Con autoridad, Marc Márquez mantuvo la diferencia y cruzó la bandera a cuadros con un tiempo de 42’37.681. Lo escoltaron Acosta (+4.314) y Bezzecchi (+7.488), completando el podio. Detrás llegaron Jorge Martín y Luca Marini, en una final que mantuvo el suspenso hasta los últimos giros.
La alegría también fue argentina: en Moto3, Valentín Perrone consiguió su mejor resultado desde que corre en el Mundial, al finalizar segundo en Hungría, a solo 18 milésimas del ganador. El joven piloto nacional sigue consolidando su nombre en la categoría menor.