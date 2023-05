Maratea y otro anuncio que alegra a los hinchas de Independiente.

En un principio el propio Maratea había anunciado que no iba a poder hacer que el dinero rinda ya que no se trata de una cuenta convencional, sino que es un fideicomiso que tiene demasiada plata , pero este martes por la noche anunció que ya se destrabó la situación.

Pese a eso, aclaró: "No se pudo invertir toda la plata de una, creo que por ahora se invirtieron 600 millones. El resto está siendo revisado para asegurarnos que toda la plata que entra está justificada y sabemos de dónde viene. Primero se revisan todas las transferencias y ahí se pone a rendir".

Maratea anunció que pronto se habilitará la cuenta en el exterior para donar dinero a la colecta para Independiente

Por otro lado, el influencer no dio demasiados detalles ya que aún no está confirmado, pero remarcó que muy pronto quienes vivan fuera de Argentina y quieran aportar dinero podrán hacerlo en una nueva cuenta: "La cuenta del exterior es difícil porque es mucha burocracia, pero estamos con ese tema desde que arrancó la colecta y estamos a días de poder habilitarlo. Se los quiero confirmar, pero no podemos todavía". Fuente: T y C Sports