¿Qué es un fideicomiso y por qué fue elegido por Maratea?

"Pepé" Santoro ya había anunciado, en la conferencia por el lanzamiento de la colecta, que se utilizaría este recurso legal: “El único camino para salvar a Independiente es el fideicomiso”. Por su parte, Santi Maratea añadió: “Cuando vimos que en una cuenta de Mercado Pago no se podía acumular la plata que hacía falta. Así que armamos un fideicomiso. Está armado y es de los hinchas. El manejo de esa plata y la responsabilidad de esa plata es totalmente mía ”.

La Ley de Entidades Deportivas (Ley 25.284), conocida también como la Ley de Fideicomiso, se originó a raíz de la crisis económico-financiera de los clubes pero especialmente por Racing Club, que evitó con ésta la liquidación de sus bienes. Con posterioridad a la incorporación de dicha institución, también se sumaron al régimen otras entidades como el Club Deportivo Español, Club Atlético Belgrano, Club Atlético Talleres, Club Atlético San Martín y Club Deportivo Godoy Cruz.

calculator-g3292c77a3_1280.jpg

Los bienes del fideicomiso constituyen un patrimonio separado, un patrimonio fin o de afectación, cuyo titular es el fiduciario durante el tiempo que dure el fideicomiso; este patrimonio es independiente del fideicomisario o del fideicomitente.

Las causas por las cuales se podrá extinguir el fideicomiso son: realización del fin para el cual fue constituido; imposibilidad de cumplimiento; por convenio entre el fideicomisario y el fideicomitente o revocación del fideicomiso.

La idea de poder utilizar la herramienta administrativo-contable por parte del influencer tiene su explicación impositiva también: "En el fideicomiso no va a haber intereses. Por hacer con un fideicomiso, los aportantes pagarán menos impuestos. Además hay que pagar los gastos de un fideicomiso, que son miles de dólares. Existe un rumor que yo me llevaría el 20 por ciento de lo recaudado. Si se quiere, se puede decir que yo me llevaría el 5 por ciento de lo recaudado, que es para los gastos del fideicomiso", aclaró Santiago Maratea.

No obstante, a través de su cuenta de Instagram, se desdijo y aseguró que la totalidad del 5% iba a ser “su sueldo” y un 0,8% para los gastos de abogados, contadores, etc.

Hasta el momento, los fondos donados alcanzaron los $600 millones de pesos. Si se traduce al dólar oficial, son 2.700.000 de dólares. Si bien todavía se está lejos del objetivo que es juntar 22.000.000 de dólares para pagar todas las deudas, es una suma considerable.

Cabe destacar que con esta suma parcial, el influencer se llevaría 135.000 dólares gracias al 5% que le corresponde al fiduciario en este caso, otra de las cuestiones que generó grandes discusiones en las últimas horas.

La deuda del “Rojo”

El siguiente es el detalle del pasivo de Independiente por el que se inició hoy una colecta virtual impulsada por el influencer Santiago Maratea

Club América de México por Cecilo Domínguez: 5.700.000 dólares.

Elche por Iván Marcone: 2.000.000 de euros.

Pescara por Elizalde: 400.000 dólares

Aldosivi por Chávez: 720.000 dólares

Barrio Obrero: 83.597 de dólares

Tijuana por Chucky Ferreyra: 350.000 dólares

Mazatlán por Sebastián Sosa: 100.000 dólares

Belgrano por Rigoni: 250.000 euros.

Villa Francia por Togni: 1.699.770 pesos.

Boca Juniors: 369.851 dólares.

Talleres por Menéndez: 115.000 dólares

Gonzalo Verón: 4.800.000 dólares.

Gastón Silva: 1.300.000 dólares.

Juan Cazares (incluye deuda con el representante): 1.375.000 dólares.

Pablo Hernández: 395.000 dólares.

Martín Campaña: 170.000 dólares.

Guillermo Burdisso: 650.000 pesos

Gabriel Hachen: 297.072 dólares.

Roberto Battion (Masterdraft): 700.000 euros.

Representante de Alan Velasco: 350.000 dólares

Permode S.A (representante de Elizalde): 167.250 dólares.

Derechos de imagen por Elizalde (Permode SA): 202.177 dólares

Base Soccer (representante de Amorebieta): 105.000 euros.

Padre de Patricio Rodríguez: 10.281.348 pesos.

Sebastián Sosa: 28.831.000 pesos.

Alex Vigo: 24.000.000 de pesos.

Miguel Brindisi: 50.000.000 de pesos.

Con información de Dobleamarilla