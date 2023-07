Manuel Lanzini y el guiño que le hizo a River

La noticia no había caído del todo bien en el Mundo del Club Atlético River Plate. Es que Manuel Lanzini es uno de los futbolistas que están en la órbita del Millonario desde hace tiempo para reforzar un plantel que apunta de lleno a la Copa Conmebol Libertadores. El futbolista ya tiene la propuesta sobre la mesa, pero no una decisión tomada. Sin embargo, en pleno operativo seducción, el Vasco da Gama con Ramón Díaz como nuevo entrenador metió la cola y tentó al ex mediocampista del West Ham. Una puja impensada a esta altura del mercado.