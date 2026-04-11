11 de abril de 2026
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Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba pone en juego su invicto y va por todo ante San Telmo: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Candombero por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba levantó su nivel y quiere seguir creciendo fuera de casa

El Tomba levantó su nivel y quiere seguir creciendo fuera de casa

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visita a San Telmo este sábado 11 de abril a las 15:30 con la ilusión de mantener su invicto y seguir como uno de los protagonistas del campeonato de la Primera Nacional. El equipo de Mariano Toedtli llega en alza tras vencer a Maipú. Lo podés ver en el LPF Play.

Godoy Cruz atraviesa un gran presente y quiere seguir sumando

Godoy Cruz atraviesa un momento sólido y buscará ratificarlo este sábado cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel. El equipo mendocino llega invicto, en crecimiento y como uno de los animadores del torneo, con la clara intención de sostenerse en el pelotón de arriba.

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El presente del Tomba y su objetivo de seguir arriba

El Tomba ha mostrado regularidad, orden y efectividad, tres factores clave para sostener su invicto. Con una base sólida, el equipo mendocino apunta a seguir sumando fuera de casa, un aspecto fundamental para consolidarse en los puestos de arriba.

El objetivo es claro: no perder terreno en la pelea y seguir creciendo como equipo competitivo.

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San Telmo llega golpeado y necesita reaccionar

Del otro lado estará un San Telmo que no atraviesa su mejor momento. El conjunto de la Isla Maciel viene de caer 1-0 ante Morón como visitante y se encuentra complicado en la parte baja de la tabla.

Por eso, el partido también representa una oportunidad clave para el local, que necesita sumar puntos para salir del fondo y cambiar su realidad.

Día, hora y lo que viene para Godoy Cruz

El encuentro se disputará este sábado 11 de abril a las 15:30 en la Isla Maciel, en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos con realidades opuestas.

Luego de este compromiso, Godoy Cruz volverá a jugar el sábado siguiente a las 15:30, cuando reciba a San Miguel, en otro partido clave para sus aspiraciones.

Preguntas claves del partido

Cómo llega Godoy Cruz al partido ante San Telmo

Invicto, en buen momento y tras vencer a Maipú

Cómo llega San Telmo al encuentro

Con una derrota ante Morón y complicado en la tabla baja

Cuándo juegan San Telmo vs Godoy Cruz

El sábado 11 de abril a las 15:30 en la Isla Maciel

Cuál es el próximo partido de Godoy Cruz

Ante San Miguel el próximo sábado a las 15:30

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