El Tomba pone en juego su invicto y va por todo ante San Telmo: hora y dónde verlo

El Tomba levantó su nivel y quiere seguir creciendo fuera de casa

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visita a San Telmo este sábado 11 de abril a las 15:30 con la ilusión de mantener su invicto y seguir como uno de los protagonistas del campeonato de la Primera Nacional . El equipo de Mariano Toedtli llega en alza tras vencer a Maipú. Lo podés ver en el LPF Play.

Godoy Cruz atraviesa un momento sólido y buscará ratificarlo este sábado cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel. El equipo mendocino llega invicto, en crecimiento y como uno de los animadores del torneo , con la clara intención de sostenerse en el pelotón de arriba.

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El conjunto dirigido por Mariano Toedtli viene de un triunfo importante ante Acasuso en casa , resultado que fortaleció su confianza y lo posicionó como un rival serio en la competencia.

El Tomba ha mostrado regularidad, orden y efectividad , tres factores clave para sostener su invicto. Con una base sólida, el equipo mendocino apunta a seguir sumando fuera de casa, un aspecto fundamental para consolidarse en los puestos de arriba.

El objetivo es claro: no perder terreno en la pelea y seguir creciendo como equipo competitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/2041933985538797701&partner=&hide_thread=false Con compromiso y constancia



¡Vamos Tomba! pic.twitter.com/ybwAt7QPQ4 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) April 8, 2026

San Telmo llega golpeado y necesita reaccionar

Del otro lado estará un San Telmo que no atraviesa su mejor momento. El conjunto de la Isla Maciel viene de caer 1-0 ante Morón como visitante y se encuentra complicado en la parte baja de la tabla.

Por eso, el partido también representa una oportunidad clave para el local, que necesita sumar puntos para salir del fondo y cambiar su realidad.

Día, hora y lo que viene para Godoy Cruz

El encuentro se disputará este sábado 11 de abril a las 15:30 en la Isla Maciel, en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos con realidades opuestas.

Luego de este compromiso, Godoy Cruz volverá a jugar el sábado siguiente a las 15:30, cuando reciba a San Miguel, en otro partido clave para sus aspiraciones.

Preguntas claves del partido

Cómo llega Godoy Cruz al partido ante San Telmo

Invicto, en buen momento y tras vencer a Maipú

Cómo llega San Telmo al encuentro

Con una derrota ante Morón y complicado en la tabla baja

Cuándo juegan San Telmo vs Godoy Cruz

El sábado 11 de abril a las 15:30 en la Isla Maciel

Cuál es el próximo partido de Godoy Cruz

Ante San Miguel el próximo sábado a las 15:30

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones