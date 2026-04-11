El Tomba pone en juego su invicto y va por todo ante San Telmo: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visita a San Telmo este sábado 11 de abril a las 15:30 con la ilusión de mantener su invicto y seguir como uno de los protagonistas del campeonato de la Primera Nacional. El equipo de Mariano Toedtli llega en alza tras vencer a Maipú. Lo podés ver en el LPF Play.
Godoy Cruz atraviesa un gran presente y quiere seguir sumando
Godoy Cruz atraviesa un momento sólido y buscará ratificarlo este sábado cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel. El equipo mendocino llega invicto, en crecimiento y como uno de los animadores del torneo, con la clara intención de sostenerse en el pelotón de arriba.
El presente del Tomba y su objetivo de seguir arriba
El Tomba ha mostrado regularidad, orden y efectividad, tres factores clave para sostener su invicto. Con una base sólida, el equipo mendocino apunta a seguir sumando fuera de casa, un aspecto fundamental para consolidarse en los puestos de arriba.
El objetivo es claro: no perder terreno en la pelea y seguir creciendo como equipo competitivo.