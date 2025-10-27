Malas noticias para River: Sebastián Driussi se lesionó y es duda para el Superclásico ante Boca

El segundo ciclo de Sebastián Driussi en River vuelve a complicarse por los problemas físicos. El delantero sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo durante el duelo ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina , y su presencia en el Superclásico frente a Boca Juniors , pautado para el 9 de noviembre , está prácticamente descartada.

Cuando parecía haber recuperado su mejor versión, Sebastián Driussi volvió a sentir una molestia en la misma zona donde había sufrido un desgarro semanas atrás. Los estudios médicos confirmaron que se trata de una residiva muscular , lo que le demandará entre dos y tres semanas de recuperación .

La lesión se produjo apenas en su segundo partido tras volver a las canchas, lo que acentuó la preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo . En un primer momento se pensó que era una sobrecarga, pero los estudios revelaron lo contrario.

De esta manera, el atacante se perderá el duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata y es una gran incógnita para el Superclásico frente a Boca , el compromiso más esperado del semestre. La noticia cayó como un golpe duro en el plantel, que viene de quedar eliminado en Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia , en una derrota que todavía duele en Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1982811780100350234&partner=&hide_thread=false Sebastián Driussi sufrió una DISTENSIÓN MUSCULAR y ES DUDA para el Superclásico.



De esta manera llegará al menos a los ¡21 PARTIDOS PERDIDOS POR LESIÓN! este año.



Vía @juanbalbi9. pic.twitter.com/YTN87OL9fj — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 27, 2025

Una racha que preocupa: las lesiones de Driussi en su regreso a River

Desde su regreso al club, a comienzos de 2025, Sebastián Driussi acumula cinco lesiones musculares y articulares, que le hicieron perderse 18 partidos oficiales. Entre distensiones, desgarros y molestias, el delantero no logra alcanzar la continuidad que lo caracterizó en su primera etapa bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

En total, el atacante lleva disputados 32 encuentros, con 10 goles y un pico de rendimiento entre abril y mayo, cuando convirtió seis tantos en siete presentaciones. Su aporte goleador fue clave en los mejores momentos del semestre, pero su estado físico volvió a convertirse en un problema para el cuerpo técnico.

El entorno del jugador reconoció que Driussi atraviesa un momento de frustración, aunque mantiene la esperanza de llegar con lo justo al duelo ante Boca. “Va a hacer todo lo posible, pero dependerá de cómo evolucione”, confiaron fuentes cercanas al plantel.

River, entre la obligación de reaccionar y las bajas sensibles

Mientras tanto, River retomó los entrenamientos en el River Camp en medio de un clima de tensión y autocrítica. La eliminación ante Independiente Rivadavia dejó secuelas, y el Muñeco Gallardo deberá rearmar el equipo de cara a las últimas tres fechas del Torneo Clausura 2025, donde el Millonario se juega su ingreso a la Copa Libertadores 2026.

El entrenador analiza variantes, pero el panorama no es sencillo. Tres defensores titulares —Martínez Quarta, Rivero y Acuña— están al límite de amonestaciones y podrían perderse el Superclásico si son sancionados ante Gimnasia. Sin embargo, la urgencia de sumar puntos no le deja margen para especular.

Con el título del Clausura como la vía directa al certamen continental, River también deberá mirar la tabla anual, donde cada punto cuenta y los resultados ajenos pueden ser decisivos. El duelo entre Barracas Central y Boca incluso podría alterar el orden de clasificación, por lo que la atención del plantel y los hinchas estará dividida entre la cancha y los demás estadios.

En ese contexto, la lesión de Driussi llega en el peor momento posible. Gallardo pierde a una de sus figuras ofensivas justo cuando el equipo más lo necesita. En Núñez, el optimismo es moderado: el objetivo es que pueda estar disponible, aunque sea unos minutos, en el Superclásico del 9 de noviembre, un duelo que puede definir el rumbo del semestre.