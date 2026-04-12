Maipú recibe a Colegiales en un duelo clave por la zona baja de la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afronta un momento delicado en la Primera Nacional, Zona B, y este fin de semana tendrá un partido determinante cuando reciba a Colegiales, en un duelo directo por salir del fondo de la tabla. El encuentro podrá verse a través de la aplicación LPF Play.
El equipo mendocino llega golpeado tras la derrota 2-1 ante Quilmes como visitante, resultado que lo dejó último y en zona de descenso, encendiendo todas las alarmas en el Cruzado.
Colegiales también llega presionado y con un envión anímico
Del otro lado estará un Colegiales que también pelea en la parte baja, pero que llega con un poco más de aire tras conseguir un triunfo clave.
En la última fecha, el conjunto bonaerense venció 1-0 a Almagro, logrando tres puntos de oro que le permitieron tomar algo de respiro en la tabla. Por eso, el partido será un cruce directo entre dos equipos que necesitan sumar y que no pueden permitirse otro traspié.
Lo que viene para Maipú en la Primera Nacional
Luego de este compromiso, el Cruzado tendrá otra parada exigente: visitará a Patronato en Paraná, el próximo domingo a las 16:00, en un encuentro clave para sus aspiraciones.
El margen de error es cada vez menor y cada punto empieza a valer doble en la lucha por la permanencia.
Preguntas claves del partido
Cómo llega Maipú al partido ante Colegiales
Último en la tabla y en zona de descenso tras perder con Quilmes
Quién es el nuevo entrenador de Maipú
Mariano Echeverría tras la salida de Alexis Matteo
Cómo llega Colegiales al encuentro
Con un triunfo reciente ante Almagro que le dio aire
Cuándo vuelve a jugar Maipú después de este partido
El domingo a las 16:00 ante Patronato en Paraná por la Primera Nacional