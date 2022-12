Luis De la Fuente asumirá mañana como nuevo DT de España

De la Fuente, hasta ahora entrenador de la selección Sub 21, relevará a Luis Enrique, quien renunció de "común acuerdo" con la dirigencia de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después de la derrota en octavos de final del Mundial ante Marruecos.

El nuevo DT se proclamó campeón de Europa Sub 19 en 2015. En 2018, fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección Sub 18, mismo año en el que fue nombrado seleccionador Sub 21, equipo con el que fue campeón de Europa en 2019 tras imponerse en la final ante Alemania (2-1).