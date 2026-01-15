Los Pumitas ya conocen rivales y calendario para el Mundial Juvenil 2026 en Georgia

Los Pumitas afrontarán un grupo exigente en el Mundial Juvenil 2026 que se disputará en Georgia.

Los grupos y el calendario de partidos del Mundial Juvenil 2026 ya quedaron confirmados y Los Pumitas comienzan a palpitar uno de los grandes desafíos del próximo año. El certamen se disputará del 27 de junio al 18 de julio en Georgia , con sedes en Tbilisi y Kutaisi , y marcará una nueva etapa para el rugby juvenil internacional.

El torneo, denominado oficialmente World Rugby Junior World Championship, se disputará por segunda vez en Georgia, que ya había sido anfitrión en la edición 2017 . Según informó la Agencia Noticias Argentinas , las ciudades de Tbilisi y Kutaisi albergarán los encuentros de la máxima cita juvenil del rugby mundial.

La edición 2026 presentará una novedad histórica : el certamen contará por primera vez con 16 seleccionados , divididos en cuatro grupos de cuatro equipos , ampliando el formato tradicional.

Argentina integrará el Grupo C , junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos , una zona de alta exigencia que servirá como termómetro inmediato para el rendimiento del equipo argentino desde el inicio del torneo.

Los ganadores de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los segundos disputarán las posiciones del quinto al octavo lugar. El resto de los seleccionados definirá los puestos del noveno al decimosexto.

¡Anotá! ¡Aquí esta nuestro fixture para el World Rugby Junior World Championship!

Tbilisi, Georgia

Avchala Stadium



Tbilisi, Georgia

Avchala Stadium#SomosLosPumitas pic.twitter.com/BT9QcuB667 — Los Pumitas (@lospumitasarg) January 15, 2026

El calendario de Los Pumitas

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales están programadas para el 13 de julio y la final se disputará el 18 de julio.

El camino de Los Pumitas será el siguiente:

Sábado 27 de junio : vs. Estados Unidos , en el Avchala Stadium , desde las 06:00 (hora argentina).

Jueves 2 de julio : vs. Irlanda , desde las 08:30 .

Martes 7 de julio: vs. Inglaterra, desde las 08:30.

Un Mundial con cambios reglamentarios

Además del nuevo formato, el Mundial Juvenil 2026 será la primera competencia internacional en implementar una prueba reglamentaria para reducir la altura del tackle, una iniciativa impulsada por World Rugby con el objetivo de mejorar la seguridad y promover cambios en los hábitos defensivos desde las divisiones formativas.