15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
a la carga

Los Pumitas ya conocen rivales y calendario para el Mundial Juvenil 2026 en Georgia

El seleccionado de Rugby, Los Pumitas, integrará el Grupo C junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. Mirá las novedades.

Los Pumitas afrontarán un grupo exigente en el Mundial Juvenil 2026 que se disputará en Georgia. &nbsp;

Los Pumitas afrontarán un grupo exigente en el Mundial Juvenil 2026 que se disputará en Georgia.

 

Por Sitio Andino Deportes

Los grupos y el calendario de partidos del Mundial Juvenil 2026 ya quedaron confirmados y Los Pumitas comienzan a palpitar uno de los grandes desafíos del próximo año. El certamen se disputará del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, con sedes en Tbilisi y Kutaisi, y marcará una nueva etapa para el rugby juvenil internacional.

Lee además
Aerolíneas Argentinas volverá a acompañar a los hinchas en el Mundial 2026 con vuelos especiales a Estados Unidos.  
llega la cita máxima

Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales
Jacomy sigue siendo protagonista en el Rally Dakar de esta temporada.
sigue la lucha

Rally Dakar 2026: Cavigliasso triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy está cuarto en la general

La edición 2026 presentará una novedad histórica: el certamen contará por primera vez con 16 seleccionados, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos, ampliando el formato tradicional.

Grupo exigente para Los Pumitas

Argentina integrará el Grupo C, junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, una zona de alta exigencia que servirá como termómetro inmediato para el rendimiento del equipo argentino desde el inicio del torneo.

Los ganadores de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los segundos disputarán las posiciones del quinto al octavo lugar. El resto de los seleccionados definirá los puestos del noveno al decimosexto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumitasarg/status/2011783939598270809&partner=&hide_thread=false

El calendario de Los Pumitas

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales están programadas para el 13 de julio y la final se disputará el 18 de julio.

El camino de Los Pumitas será el siguiente:

  • Sábado 27 de junio: vs. Estados Unidos, en el Avchala Stadium, desde las 06:00 (hora argentina).

  • Jueves 2 de julio: vs. Irlanda, desde las 08:30.

  • Martes 7 de julio: vs. Inglaterra, desde las 08:30.

Un Mundial con cambios reglamentarios

Además del nuevo formato, el Mundial Juvenil 2026 será la primera competencia internacional en implementar una prueba reglamentaria para reducir la altura del tackle, una iniciativa impulsada por World Rugby con el objetivo de mejorar la seguridad y promover cambios en los hábitos defensivos desde las divisiones formativas.

Temas
Seguí leyendo

Ekström lideró el 1-2-3 de Ford en la Etapa 11 del Rally Dakar y Lategan quedó fuera de la pelea

Independiente Rivadavia suma gol joven: Bautista Dadín llega a préstamo desde River

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides lidera la general de motos por apenas 23 segundos tras la Etapa 11

Abierto de Australia 2026: los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales del debut

En su primer partido del 2026, Boca obtuvo un magro empate con Millonarios

Independiente Rivadavia – Estudiantes: venta de entradas para la Copa Argentina

Rally Dakar 2026: Spierings triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse

Franco Mastantuono vuelve a estar en la mira del Real Madrid y podría ser titular en la Copa del Rey

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra quiere ser protagonista.
se arma con todo

Independiente Rivadavia suma gol joven: Bautista Dadín llega a préstamo desde River

Las Más Leídas

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026
Ayuda estudiantil

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos
Te puede servir

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos

Ocurrió en Ruta 146 y Puente del Rio Diamante
Investigan las causas

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

Expectativa por la reducción de aranceles a los celulares.
Nuevo régimen

Celulares más baratos: cuánto pueden bajar los precios tras la eliminación de aranceles