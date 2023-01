Los Pumas '7 terminaron novenos en el Seven de Sydney

Frente a rivales en los papeles inferiores, sobre todo Japón y Tonga, los Pumas 7s no pudieron imponer su juego, fueron superados en el aspecto físico y tuvieron que sufrir en todos hasta el final para salir victoriosos. Ante los asiáticos empezaron ganando con comodidad gracias a los tries de Alfonso Latorre y Santiago Vera Feld, pero el rival encontró grietas en la defensa para estar a tiro hasta el final. Rodrigo Isgró, figura estelar de la gira, realizó una de sus corridas características para llevar tranquilidad en el resultado. El mendocino tuvo sus mejores dos torneos en Hamilton y Sydney, y ya es considerado como un jugador de clase mundial. En el encuentro ante Tonga también lo ganó en la última jugada, levantando la pelota de un ruck y corriendo 65 metros. Antes, Marcos Moneta había apoyado los dos tries de los Pumas 7s, el primero con uno de sus kicks con marca registrada y el otro finalizando una buena acción grupal.