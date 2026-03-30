Los Murciélagos campeones en el CeNARD con protagonismo mendocino en la Copa Tango

Federico Accardi fue parte de un equipo que se quedó con la Copa Tango tras una final dramática, bien por Los Murciélagos.

El seleccionado argentino de fútbol para ciegos volvió a demostrar su jerarquía y Los Murciélagos se consagraron campeones de la Copa Tango 2026 en el CeNARD , en un torneo que tuvo una final cargada de tensión, dramatismo y momentos fuertes. Dentro de ese equipo, el mendocino Federico Accardi volvió a ser parte de un plantel que sigue marcando una época en el deporte adaptado nacional .

El partido decisivo enfrentó a Argentina Blanco y Argentina Celeste , en un duelo parejo que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario . El gol inicial fue de Junior Fernandes para el equipo Blanco , mientras que Ignacio Oviedo igualó sobre la hora de penal , llevando la definición a los tiros desde el punto.

#LosMurciélagos son campeones de la Copa Tango 2026 Final tremenda, título por penales y presencia mendocina con Federico Accardi Arranque ideal de temporada y ya miran la Copa América pic.twitter.com/vKhLDq4BAn

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En la tanda, Argentina Blanco se impuso 4-3 , en una serie cargada de tensión donde cada ejecución fue determinante. Además, la final dejó una imagen impactante: el arquero Germán Muleck sufrió la fractura de un dedo durante la definición , en una muestra del nivel de intensidad con el que se disputó el encuentro.

Dentro del plantel que participó del torneo, Federico Accardi volvió a integrar el seleccionado argentino , aportando experiencia en un equipo que combina trayectoria y renovación.

El mendocino fue parte del combinado Argentina Celeste, que también tuvo un gran rendimiento y llegó hasta la final, confirmando el alto nivel interno que tiene hoy el seleccionado.

Su presencia no es menor: Accardi es uno de los nombres experimentados del fútbol para ciegos argentino y sigue siendo protagonista en competencias internacionales, consolidando su recorrido dentro del equipo nacional.

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Un torneo que marcó el arranque del año

La Copa Tango fue mucho más que un título. Representó el primer compromiso oficial de la temporada para Los Murciélagos, en un calendario que tendrá desafíos mayores.

El equipo dirigido por Darío Lencina cerró su participación con tres victorias y dos empates, mostrando solidez y regularidad.

En el podio final:

Argentina Blanco campeón

Argentina Celeste subcampeón

Tailandia tercero

Inglaterra cuarto

Lo que viene para la Selección

Tras este torneo, el foco ya está puesto en lo que viene: la Copa América de septiembre en Brasil, que será clave porque otorga plazas para el Mundial 2027 y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

En ese camino, jugadores como Accardi seguirán siendo piezas importantes, en un equipo que busca mantenerse en lo más alto a nivel internacional.

El camino al título

Primera Fase:

Argentina Blanco 1 – Inglaterra 0

Argentina Celeste 0 – Tailandia 1

Argentina Celeste 2 – Inglaterra 1

Argentina Blanco 2 – Tailandia 0

Inglaterra 0 – Tailandia 1

Argentina Blanco 0 – Argentina Celeste 0

Semifinal:

Argentina Blanco 2 – Inglaterra 0

Argentina Celeste 1 – Tailandia 0

Tercer puesto:

Tailandia 0 – Inglaterra 0 / Tailandia ganó en la definición por penales

Final:

Argentina Blanco 1 – Argentina Celeste 1 / Blanco se impuso 4-3 en los penales

Preguntas clave

Quién ganó la Copa Tango 2026

Los Murciélagos blancos se consagraron campeones tras vencer por penales a Argentina celeste.

Cómo fue la final de la Copa Tango 2026

Terminó 1 a 1 y se definió por penales con triunfo 4 a 3 de Argentina blanco.

Quién es Federico Accardi en la Selección argentina

Es un jugador mendocino experimentado que integra el plantel de Los Murciélagos.

Qué equipos participaron de la Copa Tango 2026

Participaron Argentina, Tailandia e Inglaterra.

Cuál es el próximo objetivo de Los Murciélagos

La Copa América en Brasil que clasifica al Mundial 2027 y a los Juegos Paralímpicos 2028.