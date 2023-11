Los mendocinos Maggini terminaron en el top ten del Procar 4000

Luis Maggini, el gran referente que tiene el equipo, redondeó un fin de semana que fue de menos a más. Tuvo algunos inconvenientes el sábado que no lo dejaron ser rápido, pero el domingo se las ingenió para venirse de atrás y terminar en la cuarta posición, a un paso del podio, que podría haber concretado si la carrera no se hubiera neutralizado a tres vueltas del final.

Maggini (2).jpg

Fabián Maggini sigue por la buena senda y una vez más terminó dentro de las 10. Fue séptimo, tras reponerse de algunos problemas y sigue sumando puntos importantes para el campeonato. ""Quedamos muy conformes con lo hecho el fin de semana. Nos costó la adaptación porque el circuito estaba reasfaltado y nos cambió la puesta a punto. Largamos la serie en el puesto 3 y llegamos 4º. En la final, partimos desde el puesto 11º para finalizar 7º. Agradezco al equipo Pereiró, a todas las empresas que nos acompañan, a los amigos y a la familia incondicional", señaló Fabián, que marcha 15º en el certamen con 133.5 unidades.

Luisito Maggini sacó adelante un fin de semana complicado, entre inconvenientes propios y ajenos, finalizando en el puesto 12º y sumando puntos para el certamen. "Fue un buen fin de semana a pesar de que es un circuito que me cuesta. Veníamos demasiado bien, entre los diez, y en la final me golpea un piloto, se me sale el hombro pero lo pude acomodar dentro del auto. Después me faltando tres vueltas me vuelven a pegar, hago un trompo, y quedé en el puesto 12. Sumamos puntos que sirven para el campeonato, así que me voy contento por ese lado.", manifestó Luis (h), que marcha 7º en el campeonato con 194.5 unidades.

Coki Maggini sigue con la mala racha. Tuvo un despiste en la serie cuando estaba tercero, por un problema en la caja, y después no pudo dar ni una vuelta en la final por un inconveniente en la transmisión. "Me vine con un sabor amargo, por que tanto en entrenamientos como en clasificación habíamos sido competitivos. El domingo en la serie peleando la punta, hago una maniobra quedo con el 2do. lugar y justo bajando el tobogán, se me salta la 3ra, realicé un trompo, y perdí todo lo cosechado. Y en la final cuando estábamos, para largar no gire ni una vuelta que se quedó sin tracción, se rompió la directa de la caja, o un palier. Teníamos un autazo para pelear adelante y me vine con las manos vacías y amargado. Quiero agradecer a mi papá por el esfuerzo que hace para que yo esté, a mi familia y a mi equipo que ponen todo lo mejor para que tenga un buen auto", señaló Jorge (h), que a pesar de que no sumó puntos importantes en estas últimas dos carreras, continúa en el noveno puesto del certamen, con 192 unidades.

Maggini (3).jpg

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 9 y 10 de diciembre, cuando el TC Cuyano dispute la novena fecha del certamen en San Martín. Luego, estará presente el 16 y 17 de diciembre, cuando el Procar 4000 dispute las dos últimas carreras del año en el autódromo de Buenos Aires.