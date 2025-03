¿Lo tenías a esto? La insólita razón por la que Paredes y Messi estuvieron peleados tres meses

“ Como tres meses sin hablar estuvimos. Yo la pasé como el orto ”, comentó el mediocampista en primer lugar. En ese sentido, remarcó que “ yo le mandé un mensaje al día siguiente, le mandé a los 15 días… Yo le dije: ‘No era para vos, no era para ofender’. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar ”.

Recién se volvieron a ver en junio, en la doble fecha previa a la Copa América en la que la Albiceleste se quedó con el trofeo. Leandro dio detalles de su primer encuentro con la Pulga y no ocultó su nerviosismo: “Ya habían pasado tres meses sin hablar. Yo pensaba: ‘Ahora tengo que ver cómo reacciona’”.

Para suerte del volante, todo el tema estaba zanjado y así lo reveló: “Pero no, un fenómeno, un fenómeno, porque llegamos el mismo día al predio. Yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación. Yo me estaba lavando los dientes. Era muy temprano y me tiró agua y me dijo: ‘¿Qué haces despierto tan temprano?’”.

A partir de ese momento, la amistad se arregló y ambos volvieron a la relación que tenían para conformar un grupo muy unido que terminaría cortando la racha negativa argentina. / Imneuquen