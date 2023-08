Llegó la ansiada victoria para Maxi Martínez en el Zonal Cuyano

Martínez tuvo un sábado irregular ya que tras ser quinto en los entrenamientos, no pudo repetir esa posición en la clasificación, ya que tras sufrir un fuerte golpe de un rival quedó en la novena posición. Luego llegó el momento de la serie y allí cosechó un muy buen segundo puesto, lo que hizo que parta desde la segunda fila en la final del domingo.

Y allí el trabajo fue más duro, aunque con regularidad, Maxi avanzó en las primeras vueltas hasta el segundo lugar , para luego pasar a liderar la competencia, puesto que no abandonó hasta recibir la bandera a cuadros. Con este resultado, Maxi se ubica en el cuarto puesto del certamen con 206 puntos.

unnamed (12).jpg

“Es una emoción la que tengo y por fin pude cortar la mala racha de no poder ganar. Fue una final dura, con muchos rivales de gran potencial pero el auto que me entregó Nico Magadán fue increíble y por eso pude llevarme la victoria. Lo comparto con mi familia, con mis amigos que estuvieron y una dedicatoria muy especial a mi mamá que desde algún lugar me ayudó”, afirmó Maximiliano, quien luego agregó: “Este triunfo es un gran resultado para seguir prendidos en el campeonato y ahora resta ir por lo más grande”, expresó.

Lo que se viene

El próximo desafío para Maxi en el Zonal Cuyano será posiblemente en San Luis, cuando se dispute la séptima fecha, el 30 de septiembre y 1 de octubre.

