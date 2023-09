Lionel Scaloni aseguró que la Selección no se puede "dormir"

image.png

"El once lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos porque no me dan motivos para cambiarlo. Ecuador es un gran equipo y tiene un entrenador que lo hace jugar muy bien. En base a eso puede cambiar la alineación mañana, pero siempre serán casi los mismos", continuó el técnico argentino.

La palabra de Lionel Scaloni