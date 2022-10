Lionel Messi y su estado físico: ¿cómo se encuentra el 10?

La salida de Lionel Messi a falta de diez minutos para que terminara el partido de Champions League contra Benfica (1-1) encendió la alarma. No es habitual que Leo deje el campo de juego y mucho menos que lo haga a pedido suyo. Preocupaba, entonces, que se tratara de una lesión que le impidiera llegar con rodaje al Mundial de Qatar. Pero por suerte, no: según confirmaron fuentes médicas solo tiene una sobrecarga en el gemelo, por lo que no estará presente el sábado frente a Reims, por la Ligue 1, aunque seguro participará el martes por Champions.