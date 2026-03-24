24 de marzo de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi se incorpora a la Scaloneta para la doble fecha en Argentina

El capitán de la Selección de fútbol de Argentina Lionel Messi arribó desde Estados Unidos y se entrenará con el plantel en Ezeiza.

Lionel Messi regresó al país.

Lionel Messi regresó al país.

Por Sitio Andino Deportes

El capitán de la Selección de fútbol de argentina, Lionel Messi, arribó este martes al país procedente de Estados Unidos y se sumará por la tarde a los entrenamientos del equipo nacional en el predio de AFA en Ezeiza.

El rosarino aterrizó a las 6:45 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se trasladó directamente al complejo donde la Selección tendrá su práctica desde las 17.00 horas, a puertas cerradas, con vistas al amistoso frente a Mauritania.

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El encuentro se disputará el próximo viernes en La Bombonera, en lo que será una nueva presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el país.

Lionel Messi y un nuevo récord

Messi regresa tras alcanzar un nuevo hito en su carrera: llegó a los 900 goles como profesional. Además, viene de marcar en la victoria de Inter Miami por 3-2 ante New York City FC, en el marco de la Major League Soccer.

El capitán también sería parte del segundo compromiso de la doble fecha, cuando Argentina enfrente a Zambia el martes 31 de marzo, nuevamente en el estadio de Boca, en lo que será el último partido en suelo argentino antes del Mundial 2026.

Messi se suma a los futbolistas que ya se encuentran en el país desde el lunes, entre ellos Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli.

La Selección argentina jugará ante Mauritania este viernes desde las 20:15 en La Bombonera, mientras que el martes 31 volverá a presentarse en el mismo escenario frente a Zambia.

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