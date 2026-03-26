Conmoción en Godoy Cruz por la trágica muerte de un hombre

Científica trabajó en la escena de la muerte, en Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano

Por Pablo Segura







Un hombre de entre 30 y 35 años falleció trágicamente este jueves al mediodía al sufrir un accidente cuando descargaba rollizos en la puerta de una casa en Godoy Cruz, en tanto que se cree que uno de esos materiales impactó en su cabeza provocando el fallecimiento en forma inmediata.

El luctuoso episodio ocurrió cerca de las 12 en el cruce de las calles Mar del Plata y Chapadmalal, en el oeste de Godoy Cruz y la identidiad de la víctima fatal no ha sido informada aún.

El fallecimiento generó un importante despliegue policial, incluyendo la fiscal de homicidios, Andrea Lazo, debido a que en un primer momento no habían detalles de cómo había ocurrido el hecho.

Trágica muerte de un hombre en Godoy Cruz Según fuentes policiales, las primeras pericias descartaron, de plano, cualquier intervención de un tercero y confirmó una muerte por accidente.

Testigos confirmaron que el hombre, al parecer trabajando, estaba descargando plazos rollizos de la parrilla de una tráffic, cuando uno de estos cayó sobre su cabeza. Esto le provocó la muerte en el acto. Nota en desarrollo.