26 de marzo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra acelera su sueño de Libertadores y hay un detalle que enloquecerá a los hinchas

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se prepara con todo para el inicio de la Copa Conmebol Libertadores. Mirá las novedades.

La Lepra quiere ser protagonista.

La Lepra quiere ser protagonista.

Por Sitio Andino Deportes

La Provincia de Mendoza vive días de alto voltaje deportivo y no es casualidad. En medio de la expectativa por la Copa Libertadores del Club Sportivo Independiente Rivadavia, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, habló en Radio Aconcagua y dejó una serie de definiciones que encienden la ilusión y confirman que la provincia se prepara para algo grande.

La Lepra, la Libertadores y un Malvinas que entra en escena

Uno de los puntos que más ruido generó tiene que ver con Independiente Rivadavia y su participación internacional. Chiapetta dejó en claro que Mendoza ya empieza a moverse en sintonía con exigencias de la Conmebol, con trabajos y ajustes que posicionan al Malvinas Argentinas como escenario central.

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Sin confirmaciones definitivas, el mensaje es claro: la provincia se prepara para recibir eventos de nivel internacional, y la Lepra aparece como gran protagonista. El recinto mundialista, donde se presentará el Azul, tendrá un cambio necesario en la iluminaria para albergar los cotejos de la Libertadores.

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El Malvinas tendrá luces nuevas.

El Malvinas tendrá luces nuevas.

Maipú vs Godoy Cruz: “una fiesta” en el Malvinas

En lo inmediato, Mendoza tendrá un plato fuerte este domingo. Sobre el duelo entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz, Chiapetta fue contundente y lo definió como un evento especial para la provincia.

El funcionario remarcó que el estadio está en condiciones óptimas y que el partido se jugará con ambas hinchadas, algo que le dará un marco distinto: un clásico mendocino con clima de final. Además, dejó en claro que este tipo de partidos también tienen un impacto económico clave para los clubes.

Obra millonaria y cambio total en el hockey mendocino

Otro de los anuncios importantes tiene que ver con la infraestructura. Chiapetta confirmó que ya está en marcha una obra integral en el estadio de hockey del Malvinas, que implica prácticamente hacerlo nuevo.

El proyecto contempla una inversión cercana a los mil millones de pesos, con renovación completa de la base y la carpeta sintética, lo que permitirá que Mendoza tenga dos canchas de nivel internacional.

Los Pumas, Copa Argentina y Mendoza como plaza top

El calendario no termina ahí. Chiapetta también se refirió a lo que viene y confirmó que Mendoza seguirá siendo sede de grandes eventos.

Entre ellos aparece el partido de Los Pumas ante Australia, programado para el 5 de septiembre, además de la posibilidad concreta de recibir encuentros de Copa Argentina, incluso con equipos como Boca o River.

Preguntas clave

Qué dijo Chiapetta sobre la Lepra y la Libertadores

Que Mendoza ya se prepara para eventos internacionales, con el Malvinas como eje.

Cómo será el partido Maipú vs Godoy Cruz

Se jugará con ambas hinchadas y en un estadio en óptimas condiciones.

Qué obra se realiza en el hockey del Malvinas

Una renovación total con una inversión cercana a mil millones de pesos.

Qué otros eventos habrá en Mendoza

El partido de Los Pumas vs Australia y posibles cruces de Copa Argentina.

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