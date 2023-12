Lionel Messi, nominado a los Premios The Best 2023

Lionel Messi va por otro The Best.

El astro argentino Lionel Messi fue nominado los Premios The Best de la FIFA como mejor futbolista del año. Competirá por el galardón de la FIFA con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland. Messi irá por su tercer premio The Best luego de ganar las ediciones de 2019 y 2022.