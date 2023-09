Lionel Messi muy íntimo: contó cuáles son sus gustitos

mano a mano Lionel Messi y Julián Álvarez nominados al The Best

También contó una costumbre que tiene cada vez que llega a su hogar: "Llegó a casa y enseguida me sacó las zapatillas, o sea mi casa o sea la casa de alguno que tenga mucha confianza, llegó y me sacó las zapatillas. Tengo otras peores, pero prefiero guardarlas", dijo entre risas el capitán de la Selección Argentina.

También contó detalles sobre su alimentación y los "gustitos" que le gusta darse de vez en cuando: "Soy muy sencillo para el tipo de comida que me gusta. El asado obviamente, las milanesas, las pastas"

"El helado, el chocolate, el dulce de leche, todo lo que sea dulce me gusta y me puede, intento comer poco, pero cada tanto me gusta", dijo.

Y sobre el mate, Messi también sentó postura: "El mate se toma caliente y amargo, antes tomaba dulce, pero bueno después, me acostumbre al amargo y lo tomó así".

Fuente: Perfil.