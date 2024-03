LeBron James hace historia en la NBA: pasó los 40.000 puntos en su carrera

James consiguió este nuevo hito de su carrera en una fecha histórica para el básquetbol estadounidense ya que un 2 de marzo, pero de 1969, Wilt Chamberlain alcanzó otro récord todavía vigente: 100 puntos en un partido con Philadelphia Warriors ante New York Knicks.

LeBron terminó la noche con 26 tantos y 9 asistencias en 37 minutos de juego, pero su récord fue opacado por los 35 puntos de Nikola Jokic, que sirvieron a los Nuggets para abrochar su sexta victoria consecutiva y asentarse en la tercera plaza (42-19) de la Conferencia Oeste.

Embed - LeBron James brings up 40,000 points with sweet layup vs Nuggets