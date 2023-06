Leandro Paredes y la verdad de la ausencia del Papu Gómez

"Sobre los rumores que circulan en Internet, no sé por qué surgieron, pero no, no pasa nada. Es algo que se dijo y desconocemos su origen", afirmó el volante, refiriéndose a la falta de convocatorias de Gómez desde el final del Mundial de Qatar 2022, aunque cabe destacar que fue convocado en marzo pero no pudo asistir.