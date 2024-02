Leandro Paredes rompió con un maleficio terrible

Por el lado de Frosinone, el delantero marplatense Matías Soulé fue titular y el mediocampista cordobés Enzo Barrenechea ingresó en el segundo tiempo.

Con el triunfo, Roma quedó sexto, en puesto de ingreso a la próxima Conference League, y a 22 unidades del puntero Inter.

El tanto de Leandro Paredes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1759289940775428303&partner=&hide_thread=false Leandro Paredes facturó en el triunfo 0-3 de Roma ante Frosinone. Así fue su penal pic.twitter.com/qR5z9sSLwd — VarskySports (@VarskySports) February 18, 2024

Más resultados

Más temprano, el argentino Lucas Beltrán convirtió el tanto del empate 1-1 de Fiorentina ante el local Empoli. El delantero cordobés, de 26 años, abrió la cuenta con un remate cruzado en el estadio Carlo Castellani, de Empoli, a los 29 minutos de la etapa inicial. De esta manera, el exjugador de River Plate acumuló su sexta conquista en el torneo, todas desde diciembre pasado a la fecha.

Además de Beltrán, la Fiorentina, con 38 puntos en la clasificación, contó con los desempeños de Lucas Martínez Quarta (ex River) y el zurdo Nicolás González (ex Argentinos Juniors), ambos como titulares. En tanto, el volante Gino Infantino (ex Rosario Central) estuvo entre los suplentes y no entró.

Empoli, sin argentinos en cancha, estableció la igualdad por intermedio de un penal ejecutado por el senegalés M’baye Diang (St. 11m.).

En tanto, Udinese, con la presencia de Lautaro Giannetti (ex Vélez) y Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors), más la entrada en el segundo tiempo de Martín Payero (ex Boca Juniors), empató 1-1 con Cagliari, que tuvo en sus filas al uruguayo Nahitan Nández, otro exvalor del ‘Xeneize’.

En el encuentro que abrió la jornada, Bologna dio vuelta la historia y batió como visitante a Lazio por 2-1, luego de arrancar en desventaja. El delantero mendocino Valentín ‘Taty’ Castellanos (ex New York City de la MLS) ingresó a los 20m. del segundo período, en reemplazo del goleador Ciro Inmóbile. Más tarde jugaban Monza-Milan.

= La programación de la 25ta fecha de la Serie A =

. Viernes:

. Inter 4 - Salernitana 0

. Torino 2 - Lecce 0

. Hoy:

. Napoli 1 - Genoa 1

. Hellas Verona 2 - Juventus 2

. Atalanta 3 - Sassuolo 0

. Domingo:

. Lazio 1 - Bologna 2

. Empoli 1 - Fiorentina 1

. Udinese 1 - Cagliari 1

. Frosinone 0 - Roma 3

. A las 16.45, Monza - Milan.

-Posiciones:

Inter 63 unidades; Juventus 54; Milan 52; Atalanta y Bologna 45; Roma 41; Fiorentina 38; Lazio 37; Napoli y Torino 36; Monza y Genoa 30; Lecce 24; Udinese y Frosinone 23; Empoli 22; Sassuolo y Hellas Verona 20; Cagliari 19; y Salernitana 13.